NHL: Gusev by mal posilniť Vegas v play off

Las Vegas 12. apríla (TASR) - Hokejistov Vegas Golden Knights by mal v play off NHL posilniť Nikita Gusev. Ruský útočník bol najproduktívnejší hráč základnej časti KHL. S Petrohradom sa nedostal do finále a podľa zámorských médií by mal sezónu dokončiť v nevadskom tíme.



Guseva draftovala Tampa Bay, no v roku 2017 získal práva na ruského kanoniera Vegas. "Zatiaľ o ňom toho veľa neviem. Uvidíme, ako to celé dopadne," citoval oficiálny web profiligy slová trénera "zlatých rytierov" Gerarda Gallanta. Gusev nazbieral v základnej časti KHL 81 bodov (17+64), vo vyraďovačke si pripísal na konto ďalších 19 (9+10).