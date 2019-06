NHL: Hagelin sa dohodol s Washingtonom na novom štvorročnom kontrakte

Nová zmluva mu celkovo vynesie 11 miliónov dolárov, v priemere tak za sezónu zarobí 2,75 mil. USD.

Washington 17. júna (TASR) - Švédsky hokejista Carl Hagelin sa dohodol s klubom NHL Washington Capitals na predĺžení zmluvy. Nový štvorročný kontrakt mu celkovo vynesie 11 miliónov dolárov, v priemere tak za sezónu zarobí 2,75 mil. USD.



Tridsaťročný krídelník prišiel do Washingtonu v minulej sezóne pred uzávierkou výmen. V 58 dueloch základnej časti nazbieral v drese Capitals, Los Angeles Kings a Pittsburghu Penguins dokopy 19 bodov (5+14), v siedmich súbojoch play off pridal jednu asistenciu. Ak by do konca júna nepodpísal novú zmluvu, stal by sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.



"Carl je všestranný hráč, ktorý môže hrať na akejkoľvek pozícii, v ktoromkoľvek útoku. Je to excelentný hokejista na oslabenia, víťazný typ, ktorý je zároveň lídrom v šatni," povedal podľa AP na adresu Hagelina generálny manažér "Caps" Brian MacLellan.



Philadelphia vykúpi zo zmluvy obrancu MacDonalda

Kanadský hokejový obranca Andrew MacDonald nebude pokračovať vo Philadelphii Flyers. Vedenie klubu zámorskej NHL ho totiž vykúpi zo zmluvy. MacDonald zaťažoval platový strop piatimi miliónmi dolárov.



V uplynulej sezóne odohral za "letcov" 47 zápasov, v ktorých si pripísal na konto sedem asistencií. V minulosti pôsobil aj v Karlových Varoch. Informoval o tom portál hokej.cz.