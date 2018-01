NHL: Halák inkasoval proti Arizone tri góly

NHL - sumáre:



NEW JERSEY DEVILS - DETROIT RED WINGS 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 7. Bertuzzi (Larkin, Athanasiou), 39. Booth (Ericsson, Frk), 52. Larkin (Athanasiou, Jensen). Brankári: Schneider - Mrázek, strely na bránku: 37:30, 13.847 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - COLORADO AVALANCHE 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Góly: 21. Marleau (Komarov, Gardiner), 30. Matthews (Nylander, Borgman) – 3. Bourque (Jost, Compher), 31. Jakupov (Kerfoot), 53. Comeau (Söderberg, E. Johnson), 60. Landeskog (Rantanen). Brankári: Andersen - Bernier, strely na bránku: 31:27, 18.979 divákov.



MINNESOTA WILD - OTTAWA SENATORS 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Góly: 1. Parise (Staal, Winnik), 45. Zucker (Granlund, Koivu), 51. Granlund (Dumba, Suter) – 30. Duchene (DiDomenico). Brankári: Stalock - Condon, strely na bránku: 36:38, 18.907 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - TAMPA BAY LIGHTNING 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 38. Kunitz (Dotchin, Point), 59. Gourde. Brankári: Glass - Vasilevskij, strely na bránku: 40:31, 21.662 divákov.



ARIZONA COYOTES - NEW YORK ISLANDERS 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 13. Cousins (Ekman-Larsson), 30. Perlini (Schenn, Cousins), 63. Cousins (Fischer) – 21. Beauvillier, 43. Beauvillier (Hickey, Barzal). Brankári: Raanta - HALÁK, strely na bránku: 33:34, 11.707 divákov.



CALGARY FLAMES - BUFFALO SABRES 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 8. Tkachuk (Gaudreau, Giordano) – 9. Wilson, 62. Eichel (Ristolainen, O'Reilly). Brankári: Smith - Ch. Johnson, strely na bránku: 33:33, 18.349 divákov.



Slováci v akcii:

Richard Pánik (Arizona) 16:28 0 0 0 -1 4 0

Tomáš Jurčo (Chicago) 10:02 0 0 0 0 2 0

Marek Hrivík (Calgary) 9:17 0 0 0 0 0 0

Tomáš Tatar (Detroit) 14:42 0 0 0 0 2 0



Jaroslav Halák (NY Islanders) 62:18 3/33 90,9



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/

New York 23. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders prehrali v noci na utorok v zápase zámorskej NHL na ľade Arizony 2:3 po predĺžení. V drese zdolaných "ostrovanov" odchytal celý duel slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý sa proti poslednému tímu Západnej konferencie prezentoval 30 úspešnými zákrokmi.Z víťazstva Coyotes sa tešil Richard Pánik, slovenský krídelník nebodoval, počas 16 a pol minúty zaznamenal mínusku, dva bodyčeky a štyri strely. Na triumfe "kojotov" mal hlavný podiel Nick Cousins, ktorý dal dva góly vrátane víťazného v predĺžení a na ďalší prihral. Bol to pre neho prvý dvojgólový zápas v NHL.zhodnotil stretnutie tréner Islanders Doug Weight. Coyotes sa po slabučkom štarte začínajú postupne zviechať, bodovali v piatom zápase v rade, stále im však patrí posledná priečka v Západnej konferencii, keď na štrnásty Vancouver strácajú deväť bodov.Chicago podľahlo Tampe Bay 0:2 a pripísalo si tretiu prehru za sebou. Naopak Lightning sa podarilo sériu troch prehier zastaviť. Výborný výkon podal v bránke "bleskov" Rus Andrej Vasilevskij, ktorý zneškodnil 40 striel súpera a vychytal už svoju siedmu nulu v sezóne. Vyrovnal ňou klubový rekord krajana Nikolaja Chabibulina, ktorý zaznamenal sedem shutoutov ešte v ročníku 2001/2002. V drese Blackhawks absolvoval tohtosezónnu premiéru v profilige Tomáš Jurčo, slovenský útočník odohral desať minút a na Vasilevského vyslal dve strely. Jurčo sa stal trinástym slovenským hokejistom, ktorý zasiahol do diania v prebiehajúcej sezóne NHL. Lightning stále chýba pre zranenie brankár Peter Budaj. Obranca "jastrabov" Connor Murphy nastúpil na svoj jubilejný 300. duel v profiligovej kariére.Colorado natiahlo sériu víťazstiev na okrúhlych desať zápasov, "lavína" si v rámci nočného programu poradila s domácim Torontom 4:2. Je to druhá najdlhšia víťazná šnúra v histórii Avalanche, od vyrovnania klubového rekordu zo sezóny 1998/1999 delia hráčov Colorada už len dve výhry. Vďaka úspešnej šnúre poskočili v Západnej konferencii už na postupovú priečku, aktuálne držia druhú voľnú kartu. Za nečakanými úspechmi denverského klubu stoja aj skvelé výkony brankára Jonathana Berniera, ktorý vyhral deväť stretnutí v rade. Postaral sa o najdlhšiu víťaznú sériu brankára Avalanche od roku 1999, keď legendárny Patrick Roy vychytal 11 triumfov v rade. Bernier sa vytiahol proti svojmu bývalému klubu, za Toronto chytal v rokoch 2013-2016.vravel Bernier. Maple Leafs sa začínajú herne potácať, prehrali už piaty zápas z uplynulých šiestich.Detroit uspel na ľade New Jersey, kde triumfoval 3:0. Z víťazstva mal radosť aj Tomáš Tatar, slovenský krídelník sa počas 14:42 min. prezentoval dvoma streleckými pokusmi. Oporou Red Wings bol český brankár Petr Mrázek, ktorý zlikvidoval všetkých 37 striel domácich hráčov a zaknihoval si druhé čisté konto po sebe a tretie v sezóne. Mrázek tak stále viac vytláča z postu tímovej jednotky Američana Jimmyho Howarda.povedal pre zámorské médiá Mrázek, ktorý ako prvý brankár Detroitu od Dominika Hašeka (2008) vychytal dve nuly po sebe.Šancu v zostave Calgary dostal slovenský útočník Marek Hrivík, Flames ale podľahli doma Buffalu 1:2 po predĺžení. Sabres dokázali v zápase otočiť skóre, víťazný gól v predĺžení padol z hokejky ich najproduktívnejšieho hráča Jacka Eichela. Hrivík odohral vo štvrtom útoku "plameňov" vyše deväť minút, počas ktorých stihol rozdať tri bodyčeky. Buffalo sa dočkalo výhry v Calgary prvýkrát od 18. októbra 2003.