NHL: Halák nastúpi proti Winnipegu, Rask pauzuje s otrasom mozgu

Slovenskému brankárovi bude kryť chrbát Zane McIntyre, ktorého povolal klub z farmy AHL v Providence.

Boston 29. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins umiestnil brankára Tuukku Raska na listinu zranených hráčov. V noci na stredu v zápase s Winnipegom Jets by tak mal nastúpiť do bránky Slovák Jaroslav Halák.



Raska umiestnili na listinu so spätnou platnosťou k 19. januáru, keď utrpel v stretnutí s New Yorkom Rangers (2:3) otras mozgu. Podľa trénera Brucea Cassidyho však nebude pauzovať dlho. "V najbližšom zápase nebude hrať, ale mala by to byť len niekoľkodňová záležitosť," povedal pre nhl.com.



Do bránky proti Winnipegu tak podľa všetkého nastúpi Halák, ktorému bude kryť chrbát Zane McIntyre. Toho povolal klub z farmy AHL v Providence. "Zoberiem to jeden zápas po druhom. Po All-star prestávke sme si dnes všetci dobre zatrénovali," povedal po pondelňajšom tréningu Halák.