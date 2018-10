NHL: Hartnell ukončil kariéru, v profilige odohral 17 sezón

Scott Hartnell odohral v NHL za Nashville Predators, Philadelphiu Flyers a Columbus Blue Jackets dokopy 1249 zápasov.

New York 1. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Scott Hartnell ohlásil vo veku 36 rokov ukončenie profesionálnej kariéry. V zámorskej profilige NHL odohral 17 sezón. O konci kariéry informoval na sociálnej sieti twitter.



"Každé dieťa z malých miest po celej Kanade sníva o tom, že si zahrá aspoň jeden zápas v NHL. Ja som mal to šťastie, že som ich odohral 1249. Sedemnásť sezón je fantastická práca, som veľmi spokojný. Zápasy, fanúšikovia, cestovanie, hotely, strava, predzápasový futbal, to sú všetko drobnosti, na ktoré nikdy nezabudnem a budú mi chýbať. Ďakujem mojej rodine aj priateľom za podporu počas kariéry. Teraz sa teším, že budem tráviť viac času s manželkou Katie a synom Wesleyom. Dovidenia NHL, vitaj ďalšia fáza života," napísal Hartnell na twitteri.



Hartnell odohral v NHL za Nashville Predators, Philadelphiu Flyers a Columbus Blue Jackets dokopy 1249 zápasov. Nazbieral v nich 707 bodov za 327 gólov a 380 asistencií a pridal 1809 trestných minút. V minulej sezóne hral za Nashville, v 62 zápasoch dal 13 gólov a zaznamenal 11 asistencií. "Predátori" ho draftovali v roku 2000 v prvom kole zo šiesteho miesta.