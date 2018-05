NHL: Hitchcocka nahradí na striedačke Dallasu Jim Montgomery

Montgomery je za uplynulé tri roky už druhým trénerom, ktorý sa na profiligovú striedačku dostal ako úspešný kouč univerzitného tímu.

Dallas 3. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars povedie od novej sezóny tréner Jim Montgomery, ktorý naposledy kormidloval tím Denverskej univerzity v NCAA. Na poste nahradí Kena Hitchcocka, ktorý odstúpil z funkcie v apríli a v texaskom klube bude ďalej vykonávať funkciu konzultanta. Informáciu potvrdil agentúre AP dobre informovaný zdroj, dallaské "hviezdy" zatiaľ angažovanie 48-ročného kouča oficiálne nepotvrdili.



Montgomery je za uplynulé tri roky už druhým trénerom, ktorý sa na profiligovú striedačku dostal ako úspešný kouč univerzitného tímu. V roku 2015 angažovala Philadelphia Flyers Davea Hakstola, ktorý predtým viedol vysokoškolákov University of North Dakota. Dallas sa dokázal v uplynulých desiatich sezónach prebojovať do play off iba dvakrát. V tejto sezóne mu unikol postup o tri body.