NHL: New York Islanders zdolal Winnipeg, Halák zaznamenal 38 zákrokov

NHL - výsledky:



Boston - Detroit 3:1

New York Islanders - Winnipeg 5:2

Carolina - Buffalo 4:2

Columbus - Philadelphia 2:1 pp a sn

Edmonton - Montreal 4:1

Florida - Ottawa 1:0

New Jersey - Chicago 4:1

New York Rangers - Toronto 2:3

Pittsburgh - Anaheim 0:4

Tampa Bay - Minnesota 3:0

Arizona - Colorado 2:6

Dallas - Nashville 4:3 pp a sn

Vegas - Washington 3:0

San Jose - Los Angeles 2:0

Vancouver - St. Louis 1:3

Washington 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák chytal v NHL pri domácom víťazstve jeho New Yorku Islanders nad Winnipegom Jets 5:2. Zneškodnil 38 zo 40 striel súpera a pripísal si 95-percentnú úspešnosť zákrokov."Ostrovania" inkasovali menej ako trikrát v druhom z dvanástich decembrových zápasov. Slovák bojuje o miesto medzi žrďami s Nemcom Thomasom Greissom.citovala Haláka, ktorý si pripísal desiate víťazstvo v sezóne, oficiálna stránka zámorskej súťaže.Jeho krajan Peter Budaj kryl zo striedačky chrbát Andrejovi Vasilevskému v bránke Tampy Bay. Hráči Lightning zdolali na vlastnom klzisku Minnesotu Wild 3:0, ruský brankár dosiahol zásluhou 22 zákrokov štvrté čisté konto v ročníku. Bol pri 23 úspechoch svojho tímu, v tomto ohľade vedie medzi profiligovými brankármi.Boston zdolal doma Detroit 3:1. Slováci Zdeno Chára (Boston) ani Tomáš Tatar (Detroit) nebodovali. Los Angeles s Mariánom Gáboríkom prehralo na ľade San Jose 0:2. V zostave Edmontonu bol opäť uzdravený obranca Andrej Sekera, Oilers zvíťazili doma nad Montrealom Canadiens 4:1.