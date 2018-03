Hviezdami týždňa NHL sa stali McDavid, Allen a Connor

McDavid v štyroch zápasoch strelil 5 gólov, nazbieral 10 bodov a dostal sa na čelo kanadského bodovania celej NHL.

New York 26. marca (TASR) - Hviezdami uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL sa stali center Edmontonu Oilers Connor McDavid, brankár St. Louis Blues Jake Allen a ľavý krídelník Winnipegu Jets Kyle Connor.



McDavid v štyroch zápasoch strelil 5 gólov, nazbieral 10 bodov a dostal sa na čelo kanadského bodovania celej NHL. Dvadsaťjedenročný kapitán Oilers má na konte 99 bodov v 76 dueloch, o štyri menej nazbieral ruský útočník Tampy Bay Lightning Nikita Kučerov. McDavid získal trofej Arta Rossa pre najviac bodujúceho hráča základnej časti NHL aj v minulej sezóne a môže ju obhájiť ako prvý hráč od sezóny 2000-01. Naposledy sa to podarilo Jaromírovi Jágrovi, ktorý v sezónach 1997-98 až 2000-01 vyhral kanadské bodovanie štyrikrát za sebou.



Allen vychytal tri víťazstvá s priemerom jedného inkasovaného gólu na zápas a s úspešnosťou zásahov 96,1 percenta. Blues natiahli víťaznú sériu na päť zápasov a dostali sa v Západnej konferencii na miesto zaručujúce postup do play off. Dvadsaťsedemročný Kanaďan vychytal v tejto sezóne 26 víťazstiev s priemerom 2,68 inkasovaného gólu na zápas.



Connor strelil v hodnotenom týždni dva víťazné góly v predĺžení, keď rozhodol o víťazstvách Jets nad Los Angeles Kings a Anaheimom Ducks. V dvoch zápasoch za sebou v základnej časti sa spomedzi nováčikov v histórii predtým presadil len Andrew Cogliano, ktorému sa to podarilo v sezóne 2007-08 ako hráčovi Edmontonu Oilers.