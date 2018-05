NHL: Hokejistov New Yorku Rangers povedie David Quinn

Rangers prvýkrát za osem rokov nepostúpili do play off.

New York 23. mája (TASR) - David Quinn sa stal novým trénerom hokejistov New Yorku Rangers v zámorskej NHL. Doterajší kouč Bostonskej univerzity vo funkcii nahradil Alaina Vigneaulta, ktorého prepustili začiatkom apríla po nevydarenej sezóne. Rangers prvýkrát za osem rokov nepostúpili do play off. Angažovanie Quinna potvrdil generálny manažér klubu Jeff Gorton.



Päťdesiatjedenročný Quinn by sa mal podľa zámorského portálu Sportsnet stať jedným z najlepšie platených trénerov v profilige. Bostonskú univerzitu viedol päť sezón, predtým bol asistent v Colorade Avalanche (2012/13) a hlavný tréner v tíme nižšej AHL Lake Erie Monsters (2009 až 2012). Ako aktívneho hráča ho draftovala Minnesota North Stars v prvom kole v roku 1984, ale v NHL nikdy nehral.