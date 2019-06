NHL: Hráči St. Louis Blues premiérovo získali STANLEYHO POHÁR

Siedmy zápas finále play off NHL 2018/2019:

BOSTON BRUINS - ST. LOUIS BLUES 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)



Góly: 58. Grzelczyk (Krejčí) - 17. O'Reilly (Bouwmeester, Pietrangelo), 20. Pietrangelo (Schwartz), 52. Schenn (Tarasenko, Schwartz), 56. Sanford (Perron, O'Reilly). Rozhodovali: Dwyer, Rooney - Cherrey, Amell, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 33:20, 17.565 divákov.



Boston: Rask – McAvoy, CHÁRA, Carlo, Krug, Grzelczyk, Moore – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Kuhlman, Krejčí, DeBrusk – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly, Nordström



St. Louis: Binnington – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Bouwmeester, Dunn, Edmundson – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Sanford – Blais, Bozak, Maroon – Steen, Sundqvist, Barbašev



/konečný výsledok série: 3:4, Blues získali Stanleyho pohár/

2019 St. Louis Blues



2018 Washington Capitals



2017 Pittsburgh Penguins



2016 Pittsburgh Penguins



2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)



2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)



2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)



2012 Los Angeles Kings



2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)



2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)



2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)



2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)



2007 Anaheim Ducks



2006 Carolina Hurricanes



2005 výluka



2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)



2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)



2002 Detroit Red Wings



2001 Colorado Avalanche



2000 New Jersey Devils



1999 Dallas Stars



1998 Detroit Red Wings



1997 Detroit Red Wings



1996 Colorado Avalanche



1995 New Jersey Devils



1994 New York Rangers



1993 Montreal Canadiens



1992 Pittsburgh Penguins



1991 Pittsburgh Penguins



1990 Edmonton Oilers



1989 Calgary Flames



1988 Edmonton Oilers



1987 Edmonton Oilers



1986 Montreal Canadiens



1985 Edmonton Oilers



1984 Edmonton Oilers



1983 New York Islanders



1982 New York Islanders



1981 New York Islanders



1980 New York Islanders



1979 Montreal Canadiens



1978 Montreal Canadiens



1977 Montreal Canadiens



1976 Montreal Canadiens



1975 Philadelphia Flyers



1974 Philadelphia Flyers



1973 Montreal Canadiens



1972 Boston Bruins



1971 Montreal Canadiens



1970 Boston Bruins



1969 Montreal Canadiens



1968 Montreal Canadiens



1967 Toronto Maple Leafs



1966 Montreal Canadiens



1965 Montreal Canadiens



1964 Toronto Maple Leafs



1963 Toronto Maple Leafs



1962 Toronto Maple Leafs



1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)



1960 Montreal Canadiens



1959 Montreal Canadiens



1958 Montreal Canadiens



1957 Montreal Canadiens



1956 Montreal Canadiens



1955 Detroit Red Wings



1954 Detroit Red Wings



1953 Montreal Canadiens



1952 Detroit Red Wings



1951 Toronto Maple Leafs



1950 Detroit Red Wings



1949 Toronto Maple Leafs



1948 Toronto Maple Leafs



1947 Toronto Maple Leafs



1946 Montreal Canadiens



1945 Toronto Maple Leafs



1944 Montreal Canadiens



1943 Detroit Red Wings



1942 Toronto Maple Leafs



1941 Boston Bruins



1940 New York Rangers



1939 Boston Bruins



1938 Chicago Black Hawks



1937 Detroit Red Wings



1936 Detroit Red Wings



1935 Montreal Maroons



1934 Chicago Black Hawks



1933 New York Rangers



1932 Toronto Maple Leafs



1931 Montreal Canadiens



1930 Montreal Canadiens



1929 Boston Bruins



1928 New York Rangers



1927 Ottawa Senators



1926 Montreal Maroons



1925 Victoria Cougars



1924 Montreal Canadiens



1923 Ottawa Senators



1922 Toronto St. Pats



1921 Ottawa Senators



1920 Ottawa Senators



1919 Toronto Arenas



1918 Toronto Arenas



1917 Seattle Metropolitans



1916 Montreal Canadiens



1915 Vancouver Millionaires



1914 Toronto Blueshirts



1913 Quebec Bulldogs



1912 Quebec Bulldogs



1911 Ottawa Senators



1910 Montreal Wanderers



1909 Ottawa Senators



1908 Montreal Wanderers



1907 Montreal Wanderers



1906 Montreal Wanderers



1905 Ottawa Silver Seven



1904 Ottawa Silver Seven



1903 Ottawa Silver Seven



1902 Montreal A. A. A.



1901 Winnipeg Victorias



1900 Montreal Shamrocks



1899 Montreal Shamrocks



1898 Montreal Victorias



1897 Montreal Victorias



1896 Montreal Victorias



1895 Montreal Victorias



1894 Montreal A. A. A.



1893 Montreal A. A. A.



NHL: Blues sa dočkali majstrovského pohára: Zoznam víťazov podľa počtu titulov



24 - Montreal Canadiens



13 - Toronto Maple Leafs



11 - Detroit Red Wings



6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks



5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins



4 - New York Islanders, New York Rangers



3 - New Jersey Devils



2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers



1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, St. Louis Blues



Boston 13. júna (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues získali prvýkrát v klubovej histórii slávny Stanleyho pohár. V noci na štvrtok zvíťazili v rozhodujúcom siedmom dueli finále play off NHL na ľade Bostonu Bruins 4:1 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy.Blues ustáli úvodný tlak domácich, keď ich podržal brankár Jordan Binnington, a na konci prvej tretiny udreli vďaka gólom svojho najprodutívnejšieho hráča Ryana O'Reillyho a kapitána Alexa Pietrangela. Triumf poistili v tretej časti Brayden Schenn a Zachary Sanford, domáci dokázali v 58. minúte už len znížiť zásluhou obrancu Matta Grzelczyka. "vyznal sa krátko po záverečnej siréne kapitán "bluesmanov" Alex Pietrangelo, ktorý ako prvý zdvihol nad hlavu majstrovskú trofej. Po ňom prevzali trofej veteráni Jay Bouwmeester a Alexander Steen.Hlavnou postavou siedmeho duelu bol brankár St. Louis Binnington, ktorý predviedol 32 úspešných zákrokov, z toho viacero z kategórie výstavných. Obrovskú radosť mal krídelník Patrick Maroon, rodák zo St. Louis posilnil Blues pred začiatkom sezóny ako voľný hráč. "povedal do televíznych kamier.Najužitočnejším hráčom play off (MVP) sa stal útočník Blues Ryan O'Reilly, ktorý tak získal prestížnu Conn Smythe Trophy. Dvadsaťosemročný center bol s 23 bodmi (8+15) najproduktívnejší hráč "bluesmanov" vo vyraďovačke. Celkovo skončil v kanadskom bodovaní na druhom mieste, bostonský krídelník Brad Marchand rovnako nazbieral 23 bodov, ale dal o jeden gól viac (9). O'Reilly sa stal prvým hráčom od roku 1985, ktorý dokázal skórovať v štyroch finálových zápasoch po sebe, pred 34 rokmi sa to podarilo Wayneovi Gretzkému v drese Edmontonu Oilers.Boston si tak bude musieť na zisk siedmeho majstrovského pohára v klubovej histórii ešte počkať. V jeho drese vyšla naprázdno aj dvojica Slovákov Zdeno Chára a Jaroslav Halák. Kapitán "medveďov" Chára nastúpil v záverečnom zápase sezóny opäť s celotvárovým krytom na prilbe, ktorým si chránil čeľusť zlomenú po nešťastnom zásahu pukom vo štvrtom finálovom súboji. V zápase odohral vyše 16 minút bez bodového zisku, zapísal si len jednu mínusku. Skúsený slovenský obranca utvoril nový rekord NHL, keď absolvoval už svoj 14. zápas číslo sedem v profiligovej kariére, čím o jeden prekonal legendy Scotta Stevensa a Patricka Roya. V dueloch číslo 7 má bilanciu šesť víťazstiev a osem prehier. Halák ako náhradný brankár sledoval výkon tímovej jednotky Tuukku Raska opäť zo striedačky. Do zostavy Bruins sa znovu nedostal slovenský útočník Peter Cehlárik.Siedmy zápas rozhodol finále play off NHL 17-krát, hostia uspeli iba v piatom prípade. "Bluesmani" boli najstarším aktívnym klubom NHL, ktorému chýbal v zbierke uctievaný strieborný grál. Do súťaže vstúpili v sezóne 1967/68 a pri doterajších troch prienikoch do finále (1968, 1969, 1970) zakaždým neuspeli.Do zostavy Bruins sa po otrase mozgu vrátil Grzelczyk, ktorému uvoľnil miesto v tretej obrannej dvojici Clifton. Blues sa uzdravil zadák Edmundson a po odpykaní si trestu nastúpil vo štvrtom útoku Rus Barbašev. Mimo zostavy zostali Bortuzzo a Thomas.Úvod stretnutia patril jasne Bruins, ktorí boli agresívnejší, hýrili pohybom a neustále zamestnávali obranu súpera. V 6. min. sa ocitol vo veľkej šanci Johansson, Binnington si s ňou poradil, rovnako ako aj s dorážkou Kuralyho. Brankár St. Louis potom ukázal svoje umenie v prvej presilovke domácich, keď parádnym zákrokom zachránil svoj tím pri strele Marchanda a zlikvidoval i bekhendový blafák Krejčího. Blues boli zaskočení, ako na nich Bostončania vybehli, a pod tlakom kopili jednu chybu za druhou. Po zaváhaní defenzívy hostí sa v 12. min. predral do ďalšej tutovky Johansson, no Binnington predviedol ďalší fantastický zákrok. Dal tak svojmu mužstvu možnosť dostať sa do hry. V 17. min. sa Blues po nenápadnej akcii ujali vedenia, keď Raska prekvapila strela Bouwmeestera, ktorú tečoval O'Reilly - 0:1. Vzápätí defenzíva Bruins podcenila ďalšiu situáciu, Schwartz využil zlé striedanie domácich, odvážne prenikol do útočného pásma, prihral puk Pietrangelovi a ten 7,9 sekundy pred prvou sirénou bekhendom prekonal Raska druhýkrát. Blues strelili v úvodnej tretine dva góly zo štyroch striel, jednoznačne aktívnejší Boston vypálili na Binningtona 12-krát.Hráči St. Louis sa tak mohli za stavu 2:0 viac uvoľniť, striasli zo seba nervozitu a ich hra bola v druhej dvadsaťminútovke oveľa živšia ako v tej prvej. "Medvedi" museli búšiť do ešte viac zatiahnutej obrany Blues, ktorá už pôsobila oveľa istejším dojmom. V polovici stretnutia mohli hostia zvýšiť náskok, Schwartz a Tarasenko však nepretlačili puk za Raska. V 36. min. sa pred odkrytou bránkou Bostonu naťahoval po puku Schwartz, Accciari ho v poslednej chvíli odpratal do bezpečia. V závere tretiny domáci opäť herne pridali, Heinen mal nádejnú pozíciu medzi kruhmi, ale v koncovke neuspel.Bruins v treťom dejstve vrhli všetky sily do útoku. Blues vyčkávali vzadu a čakali na prípadné chyby súpera. Po rýchlom prečíslení nebezpečne zakončil Sundqvist, následne sa do úniku dostal Tarasenko, Rask však zachránil svoje mužstvo od ďalšej pohromy. Domáci zvýšili obrátky, proti nim ale stál fantastický Binnington, v 49. minúte zakončoval Acciari do odkrytej siete a brankár hostí v poslednej chvíli zázračne vykopol puk betónom. Následne podobným spôsobom zmaril tutovku Nordströma. Blues aj tento nápor prežili a na 52. minútu si nachystali rozhodujúci úder. Tarasenko prihral medzi kruhy Schennovi, ktorý strelou z prvej rozvlnil sieť - 0:3. Vzápätí zavŕšil dielo bostonskej skazy v 56. minúte Sanford. Bruins to skúsili v samom závere v power play bez brankára, dokázali znížiť zásluhou Grzelczyka, to bolo však z ich strany všetko. Po záverečnej siréne tak vypukli na ľade majstrovské oslavy "bluesmanov".Zdeno Chára (Boston) 16:11 0 0 0 -1 0 0/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/Útočník Ryan O'Reilly z majstrovského klubu St. Louis Blues získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL 2018/2019. Dvadsaťosemročný hokejista bol s 23 bodmi (8+15) najproduktívnejší hráč "bluesmanov" vo vyraďovačke. Titul MVP získal premiérovo v kariére. O'Reilly skončil celkovo v kanadskom bodovaní play off na druhom mieste, bostonský krídelník Brad Marchand rovnako nazbieral 23 bodov, ale dal o jeden gól viac (9).