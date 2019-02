NHL: Hráčmi týždňa sa stali Roslovic, Hart a Zibanejad

Zibanejad sa zaskvel štvorbodovým zápisom (3+1) v stretnutí s New Jersey, okrem toho si pripísal dve asistencie proti Tampe Bay.

New York 4. februára (TASR) - Útočníka Jacka Roslovica (Winnipeg Jets), brankára Cartera Harta (Philadelphia Flyers) a centra Miku Zibanejada (New York Rangers) vyhlásili za Hráčov týždňa hokejovej NHL.



Roslovic v sledovanom období nazbieral šesť bodov za päť gólov a asistenciu, čo mu vynieslo honor prvej hviezdy týždňa. Jeho tím vyhral tri zo štyroch zápasov.



Hart odchytal v priebehu uplynulých sedem dní tri víťazné súboje, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov 93,1 percenta. Zibanejad sa zaskvel štvorbodovým zápisom (3+1) v stretnutí s New Jersey, okrem toho si pripísal dve asistencie proti Tampe Bay.