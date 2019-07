NHL: Hrdina St. Louis Binnington sa nedohodol na plate

Zoznam prihlásených hokejistov do arbitráže:



Chase de Leo (Anaheim Ducks), Danton Heinen (Boston Bruins), Remi Elie, Jake McCabe, Evan Rodrigues, Linus Ullmark (všetci Buffalo Sabers), Sam Bennett, Ryan Lomberg, David Rittich, Rinat Valijev (všetci Calgary Flames), Anton Forsberg, Brock McGinn (obaja Carolina Hurricanes), J.T. Compher, Sheldon Dries, Ryan Graves (všetci Colorado Avalanche), Jason Dickinson (Dallas Stars), MacKenzie Weegar (Florida Panthers), Alex Iafallo (Los Angeles Kings), Joel Armia, Charles Hudon, Artturi Lehkonen (všetci Montreal Canadiens), Rocco Grimaldi, Colton Sissons (obaja Nashville Predators), Will Butcher, Connor Carrick, Mirco Mueller (všetci New Jersey Devils), Pavel Bučnevič, Jacob Trouba (obaja New York Rangers), Scott Laughton (Philadelphia Flyers), Zach Aston-Reese (Pittsburgh Penguins), Jordan Binnington, Joel Edmundson, Zach Sanford, Oskar Sudqvist (všetci St. Louis Blues), Cedric Paquette (Tampa Bay Lightning - v piatok podpísal novú zmluvu), Malcolm Subban (Vegas Golden Knights), Christian Djoos, Chandler Stephenson (obaja Washington Capitals), Andrew Copp, Neal Pionk (obaja Winnipeg Jets)

New York 6. júla (TASR) - Brankár St. Louis Blues Jordan Binnington je jedným zo štyridsiatich hokejistov NHL, ktorí sa prihlásili do arbitráže. Dvadsaťpäťročný nováčik sa nedohodol so svojím zamestnávateľom na plate, hoci priviedol "bluesmanov" k prvému Stanleyho poháru v histórii klubu. Arbitrážne konania prebehnú od 20. júla do 4. augusta, každý z prihlásených sa však môže dohodnúť aj pred úradným rozhodnutím. Z menoslovu už vypadol Cedric Paquette, ktorý kývol na ponuku Tampy Bay Lightning. Slovenskí hokejisti nefigurujú v zozname.Okrem Binningtona sa do arbitráže prihlásil aj obranca New York Rangers Jacob Trouba, ten si postup zopakuje po roku. Vlani sa nedohodol s Winnipegom Jets a bol jedným z troch hráčov, o ktorých plate musela rozhodnúť až arbitráž, pôvodne sa prihlásilo až 44 hokejistov.Tento rok majú najväčšie zastúpenie hráči St. Louis, Buffala a Calgary, z každého klubu štyria.