NHL: Hviezdami týždňa sa stali Varlamov, Barkov a Bobrovskij

New York 25. februára (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej NHL sa stali brankár Semion Varlamov z Colorada Avalanche, útočník Aleksander Barkov z Floridy Panthers a brankár Sergej Bobrovskij z Columbusu Blue Jackets.



Prvou hviezdou týždňa sa stal 30-ročný Varlamov, ktorý zaknihoval tri víťazstva v troch dueloch s priemerom 1,34 gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 96,4%. Colorado sa aj vďaka jeho forme priblížilo postupu do play off, keď na poslednú postupovú priečku v Západnej konferencii stráca už len bod.



Druhou hviezdou vyhlásili kapitána "Panterov" Aleksandera Barkova, ktorý si v troch zápasoch pripísal 11 bodov za 4 góly a 7 prihrávok. Dvadsaťtriročný Fín rozvlnil v tejto sezóne sieť súpera už 25-krát a od jeho kariérneho maxima zo sezóny 2015/2016 ho delia len tri presné zásahy.



Najúspešnejšiu trojicu v sledovanom období doplnil Bobrovskij, ktorý v troch zápasoch kryl 77 z 80 striel súperov, s priemerom 1,01 gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 96,3%. Dvoma čistými kontami výraznou mierou pomohol "modrokabátnikom" udržať tretie miesto v Metropolitnej divízii a stal sa prvým brankárom v histórii klubu, ktorý dokázal vychytať dva shutouty v dvoch za sebou idúcich dňoch.