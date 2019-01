NHL: Hviezdami uplynulého týždňa sa stali Lehner, Zibanejad a Kane

Brankár Lehner mal počas hodnoteného obdobia 65 úspešných zákrokov. V troch zápasoch vychytal tri víťazstvá, pričom v jednom udržal čisté konto.

New York 21. januára (TASR) - Hviezdami uplynulého týždňa v hokejovej NHL sa stali brankár New Yorku Islanders Robin Lehner, útočník New Yorku Rangers Mika Zibanejad a útočník Chicaga Blackhawks Patrick Kane. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.



Brankár Lehner mal počas hodnoteného obdobia 65 úspešných zákrokov. V troch zápasoch vychytal tri víťazstvá, pričom v jednom udržal čisté konto. "Ostrovanom" pomohol priemermi úspešnosti zákrokov 97,0 percenta a 0,67 gólu na zápas k prvému miestu v Metropolitnej divízii.



Zibanejad dal v každom z troch zápasov gól, do siete Bostonu poslal puk dvakrát. Všetky góly boli zároveň víťazné, švédsky útočník sa stal druhým hráčom v 93-ročnej histórii Rangers, ktorý strelil víťazný gól v troch zápasoch za sebou. Kane si pripísal v troch dueloch 10 bodov. V roku 2019 je najviac bodujúci hráč celej súťaže.