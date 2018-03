NHL: Hviezdny nováčik Boeser bude Vancouveru chýbať 4 až 6 týždňov

Dvadsaťjedenročný Američan sa 27 sekúnd pred koncom tretej tretiny zrazil s Calom Clutterbuckom a chrbtom narazil na hranu otvorených dvierok na striedačke.

Vancouver 6. marca (TASR) - Kanadský hokejový klub NHL Vancover Canucks sa musí štyri až šesť týždňov zaobísť bez útočníka Brocka Boesera. Hviezdny nováčik si v nočnom zápase proti New Yorku Islanders zranil chrbát.



Dvadsaťjedenročný Američan sa 27 sekúnd pred koncom tretej tretiny zrazil s Calom Clutterbuckom a chrbtom narazil na hranu otvorených dvierok na striedačke. Z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči a okamžite zamieril do nemocnice na vyšetrenia. Informácie priniesol v utorok oficiálny web profiligy nhl.com.



Boeser strelil vo svojej premiérovej sezóne v NHL 29 gólov a je najlepší strelec spomedzi nováčikov. V 62 zápasoch nazbieral 55 kanadských bodov, ako nováčik má na konte viac len Matthew Barzal z New Yorku Islanders (69).