NHL: Halák dopomohol NY Islanders k triumfu nad Ottawou 33 zákrokmi

Výsledky NHL:



New Jersey - Carolina 4:3, Detroit - Pittsburgh 5:2, Ottawa - New York Islanders 3:4 /za hostí HALÁK kryl 33 z 36 striel, mal úspešnosť 91,7 percenta/, Nashville - Minnesota 2:1 pp a sn, St. Louis - San Jose 3:2 pp, Winnipeg - Boston 5:4 pp a sn, Dallas - Philadelphia 3:2 pp, Edmonton - Columbus 3:7, Vancouver - Anaheim 4:1

New York 28. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák prispel v noci na stredu v zámorskej NHL svojím výkonom k víťazstvu New Yorku Islanders 4:3 na ľade Ottawy. V zápase predviedol 33 zákrokov, mal úspešnosť 91,7 percenta. V drese Senators chýbal zranený Marián Gáborík.Edmonton v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom podľahol doma Columbusu 3:7. Center Oilers Connor McDavid si pripísal v zápase gól a dve asistencie a pokoril tak v druhej sezóne po sebe 100-bodovú hranicu, líder ligovej produktivity má aktuálne na konte 102 bodov (40+62).Winnipeg bez Marka Daňa zdolal Boston 5:4 po nájazdoch, Bruins stále nie je k dispozícii zranený kapitán Zdeno Chára.