NHL: Jaroša trápi svalové zranenie, nenastúpi ani cez víkend

V predchádzajúcich dvoch zápasoch sa 22-ročný zadák nedostal do zostavy Senators a súboje sledoval ako zdravý náhradník z tribúny.

Ottawa 8. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš chýbal v zostave Ottawy Senators v nočnom zápase NHL proti New Yorku Islanders a pre zranenie zadného stehenného svalu by mal absentovať aj vo víkendovom stretnutí proti Bostonu Bruins.



V predchádzajúcich dvoch zápasoch sa 22-ročný zadák nedostal do zostavy Senators a súboje sledoval ako zdravý náhradník z tribúny. Jaroš nastúpil v tejto sezóne NHL na 50 duelov, strelil jeden gól, pridal osem asistencií a zaznamenal 55 striel. Na ľade bol v priemere 14:09 minúty na zápas a v kolónke plus/mínus má 15 "mínusiek." Informáciu priniesla stanica TSN 1200 Ottawa.