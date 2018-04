NHL: Jets sa ujali vedenia v sérii 2. kola play off

2. kolo play off NHL:



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Nashville - Winnipeg 1:4 /stav série: 0:1/

Washington 28. apríla (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v noci na sobotu v úvodnom zápase semifinále play off Západnej konferencie NHL na ľade Nashvillu Predators 4:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Veľkú zásluhu na tom mali brankár Connor Hellebuyck, ktorý si pripísal 47 úspešných zákrokov, a autor dvoch gólov Mark Scheifele.citovala oficiálna stránka zámorskej súťaže 24-ročného Hellebuycka, ktorý stanovil klubový rekord v počte zákrokov v zápase play off.povedal tréner Jets Paul Maurice.Center prvého útoku hostí Scheifele strelil svoj prvý gól v zápase v 38. minúte, keď zvýšil na 3:0. Do tretej tretiny už v bránke domácich nenastúpil Pekka Rinne, vystriedal ho Juuse Saros. Ten neinkasoval, Scheifele spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky, v tohtosezónnom play off má na konte šesť presných zásahov v rovnakom počte vystúpení:Slovenský útočník Marko Daňo chýbal v zostave Winnipegu. Druhé meranie síl je na programe v noci na pondelok opäť v Nashville.dodal domáci kouč Peter Laviolette.