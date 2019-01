NHL: Josh Gorges ukončil kariéru

Tridsaťštyriročný bek ju odštartoval v profilige v sezóne 2005/06 za San Jose Sharks, odkiaľ o rok prestúpil do Montrealu.

Montreal 14. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Josh Gorges sa rozhodol po 13 rokoch v zámorskej NHL ukončiť aktívnu kariéru.



Tridsaťštyriročný bek ju odštartoval v profilige v sezóne 2005/06 za San Jose Sharks, odkiaľ o rok prestúpil do Montrealu. V organizácii Canadiens strávil osem sezón a ďalšie štyri pridal v Buffale. Po tom, čo mu v uplynulom ročníku vypršal kontrakt so Sabres, už nehral. Dokopy nastúpil v základnej časti na 783 duelov, v ktorých nazbieral 124 bodov (17+107), v 68 stretnutiach play off pridal deväť asistencií. Informovala agentúra AP.