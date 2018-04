NHL: Jurčovo Chicago otočilo duel v St. Louis

Sumáre:



BUFFALO SABRES - OTTAWA SENATORS 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Góly: 1. O'Reilly (Wilson, Reinhart), 37. Okposo (Mittelstadt, Rodrigues) - 3. McCormick (Borowiecki, Burrows), 7. Duchene, 24. Dzingel (Chlapík, Wolanin), 60. Burrows (Dzingel). Brakári: Johnson - Anderson, strely na bránku: 34:32, 18.919 divákov.



ST. LOUIS BLUES - CHICAGO BLACKHAWKS 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Góly: 5. Bortuzzo (Brodziak), 21. Schenn (Dunn, Tarasenko), 26. Tarasenko (Schenn) - 9. Martinsen (Anisimov, Sikura), 31. Hillman (Schmaltz), 49. DeBrincat, 60. Keith (DeBrincat, Seabrook). Brakári: Allen - Berube, strely na bránku: 34:26, 18.935 divákov.



ANAHEIM DUCKS - MINNESOTA WILD 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 33. Ritchie (Beauchemin, Manson), 57. Kaše (Manson, Henrique), 58. Cogliano (Silfverberg, Beauchemin) - 27. Dumba (Brodin, Zucker). Brakári: Miller - Dubnyk, strely na bránku: 30:27, 17.495 divákov.



Slovák v akcii:

Tomáš Jurčo (Chicago) 14:53 0 0 0 0 0 0

New York 5. apríla (TASR) - Hokejisti Chicaga zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na štvrtok na ľade St. Louis 4:3. V drese hostí odohral takmer 15 minút slovenský útočník Tomáš Jurčo, do štatistík sa ale výraznejšie nezapísal. Prehra Blues zaručila postup do play off pre Los Angeles Kings, "králi" v ňom pred rokom chýbali.O triumfe Blackhawks rozhodol v presilovke 8,5 sekundy pred koncom riadneho hracieho času Duncan Keith. Hostia v zápase prehrávali 1:3, ale dokázali ho otočiť. Brankár Jean-Francois Berube si pripísal 33 úspešných zákrokov, obranca Blake Hillman strelil svoj prvý gól v NHL vo svojom druhom zápase.povedal Hillman pre nhl.com.Buffalo doma prehralo 2:4 s Ottawou, ktorá sezónu dohrá bez slovenského útočníka Mariána Gáboríka. Sabres prehrou získali istotu, že obsadia posledné miesto v tejto sezóne profiligy a budú mať tak najvyššie šance uspieť v tzv. Draft Lottery. "Šable" za uplynulých päť sezón uzavrú ligovú tabuľku už tretíkrát.uviedol tréner Buffala Phil Housley.V poslednom súboji programu vyhral Anaheim doma nad Minnesotou 3:1 a tiež spečatil postup do play off. Josh Manson a Francois Beauchemin zaznamenali v drese víťazov dve asistencie.