NHL: Kempný zostáva vo Washingtone, dohodol sa na novej zmluve

Arlington 29. júna (TASR) - Český hokejový obranca Michal Kempný bude v NHL naďalej hrať za Washington Capitals. Podľa agentúry AP sa dohodol s vedením úradujúceho víťaza Stanleyho pohára na novom viacročnom kontrakte.



Kempný prišiel do hlavného mesta USA tesne pred uzávierkou výmien zo Chicaga a pôvodne uvažoval, že po vypršaní zmluvy na konci sezóny sa vráti do Európy. Lenže úspešné ťaženie Capitals v play off všetko zmenilo. Dvadsaťsedemročný zadák si našiel stabilné miesto v prvých dvoch obranných dvojiciach "Caps", s ktorými napokon dokráčal až k zisku slávnej trofeje. "Som tu veľmi šťastný. Todd Reirden (tréner obrancov, pozn. red.) mi privrátil dôveru vo vlastné sily, čo si veľmi vážim, pretože keď som sem prišiel, tak som si vôbec neveril. S väčším sebavedomím sa aj moja hra neustále zlepšovala," povedal nedávno Kempný. Účastník Svetového pohára nazbieral v play off v dvojici s elitným bekom Johnom Carlsonom dva góly a tri asistencie.