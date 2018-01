NHL: Kings s Gáboríkom nestačili na Anaheim, natiahli sériu prehier

Sumáre NHL:



FLORIDA PANTHERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 4. McGinn (Bjugstad), 16. Barkov (Trocheck), 44. Dadonov (Barkov, Yandle), 61. Ekblad (Barkov, Huberdeau) - 15. Perron (Hunt, Haula), 27. Karlsson (Theodore, Smith), 58. Neal (Haula). Brankári: Reimer - Subbam, strely na bránku: 26:36, 17.468 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - MONTREAL CANADIENS 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)



Góly: 34. Carlson (Ovečkin, Kuznecov), 60. Eller (Niskanen, Orlov) - 28. Pacioretty (Drouin, Gallagher), 50. Byron (Pacioretty, Jeřábek), 59. Pacioretty (Plekanec, Byron). Brankári: Grubauer - Niemi, strely na bránku: 26:26, 18.506 divákov.



ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)



Góly: 43. Henrique (Kaše), 53. Kesler (Beauchemin, Cogliano) - 45. Iafallo (Kopitar, Muzzin). Brankári: Gibson - Quick, strely na bránku: 31:24, 17.258 divákov.



Slováci v akcii:



Marián Gáborík (Los Angeles) 14:17 0 0 0 0 0 2



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/

New York 20. januára (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings v zostave so slovenským útočníkom Mariánom Gáboríkom podľahli v noci na sobotu v zámorskej NHL domácemu Anaheimu Ducks 1:2. "Králi" prehrali šiesty zápas v rade, čo sa im stalo prvýkrát od decembra 2007.povedal pre nhl.com obranca LA Jake Muzzin. Bezgólový duel "načal" v 43. minúte Adam Henrique, o dve minúty neskôr vyrovnal Alex Iafallo, no v 53. minúte rozhodol Ryan Kesler, ktorý šikovne tečoval strelu Francoisa Beauchemina od modrej. Kings už potom nedokázali odpovedať.dodal Muzzin. S výkonom svojich zverencov nebol príliš spokojný ani tréner Ducks Randy Carlyle.povedal. Gáborík strávil na ľade 14:17 min., no okrem jedného menšieho trestu sa do štatistík nezapísal.O triumfe Floridy nad nováčikom Vegas Golden Knights 4:3 rozhodol po 40 sekundách predĺženia obranca Aaron Ekblad. Pre "panterov" to bola iba druhá výhra z posledných šiestich duelov.povedal strelec víťazného gólu a pripomenul tak prehru z predchádzajúceho zápasu v Las Vegas, ktorý domáci vyhrali 5:2.Útočník domácich Aleksander Barkov zaznamenal jeden gól a dve asistencie, pričom jeho zásah bol už tohtosezónny piaty v oslabení a v tejto štatistike vedie poradie celej NHL.Pod triumf Montrealu na ľade Washingtonu 3:2 sa veľkou mierou podpísal kapitán Max Pacioretty, ktorý strelil dva góly a pridal aj asistenciu. Canadiens tak ukončili trojzápasovú sériu prehier.