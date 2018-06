NHL: Kovaľčuk sa vracia do profiligy

Olympijský šampión a najužitočnejší hráč turnaja v Pjongčangu zaznamenal v uplynulej sezóne v 55 zápasoch KHL 65 bodov za 32 gólov a 33 asistencií.



Los Angeles 23. júna (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk sa po piatich rokoch v Kontinentálnej hokejovej lige vracia do zámorskej NHL. Počas víkendového draftu v Dallase sa dohodol na trojročnom kontrakte s klubom Los Angeles Kings.



"Sme nadšení, že Iľja sa stal súčasťou organizácie LA Kings. Do tímu priniesol element hokejovej šikovnosti a schopnosti strieľať góly, ako i túžbu víťaziť," uviedol pre oficiálny webový portál profiligy generálny manažér a viceprezident "kráľov" Rob Blake. Zmluvu môže 35-ročný krídelník oficiálne podpísať až 1. júla, jej finančné detaily klub nezverejnil.



Kovaľčuk oznámil svoj úmysel vrátiť sa do NHL tesne po tom, čo jeho predošlý tím SKA Petrohrad nestačil vo finále play off Západnej konferencie KHL na CSKA Moskva. O služby renomovaného kanoniera sa zaujímali viaceré kluby vrátane NY Rangers, Vegas Golden Knights či San Jose Sharks. Rozhodoval sa podľa toho, ktorý tím má podľa neho najvyššiu šancu vyhrať ligu. Kovaľčuk sa nechal počuť, že by si nikdy neodpustil, keby sa ešte nepokúsil získať Stanleyho pohár.



Olympijský šampión a najužitočnejší hráč turnaja v Pjongčangu zaznamenal v uplynulej sezóne v 55 zápasoch KHL 65 bodov za 32 gólov a 33 asistencií. V NHL v minulosti strieľal góly za Atlantu Thrashers, v roku 2004 získal Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca základnej časti, o cenu sa podelil so Jaromeom Iginlom a Rickom Nashom. Naposledy sa v profilige objavil v sezóne 2012/2013 v drese New Jersey Devils.