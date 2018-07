NHL: Kowalsky a Grier sú novými asistentmi trénera Hynesa v New Jersey

Štyridsaťšesťročný Kowalsky viedol osem rokov farmársky tím diablov v AHL, ktorý sa v minulom roku vrátil späť do New Yorku.

Newark 24. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils sa dohodol na spolupráci s novými asistentmi hlavného trénera Johna Hynesa - Rickom Kowalským a Mikeom Grierom. V realizačnom tíme dvojica doplní Alaina Nasreddinea a trénera brankárov Rolanda Melansona.



Štyridsaťšesťročný Kowalsky viedol osem rokov farmársky tím "diablov" v AHL, ktorý sa v minulom roku vrátil späť do New Yorku. O tri roky mladší Grier pôsobil v predchádzajúcich štyroch sezónach ako skaut konkurenčného Chicaga Blackhawks. Bývalý útočník odohral v NHL 14 sezón v drese Edmontonu Oilers, Washingtonu Capitals, Buffala Sabres a San Jose Sharks. Informovala o tom agentúra AP.