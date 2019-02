NHL: Líder z Tampy Bay uspel po nájazdoch

Sumáre:



BUFFALO SABRES – CHICAGO BLACKHAWKS 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)



Góly: 39. Eichel (Skinner, Ristolainen), 44. Pominville (Skinner, Bogosian), 48. Okposo (Sheary, Mittelstadt) – 19. Caggiula (Forsling), 21. Kane (Gustafsson, Caggiula), 26. Keith (DeBrincat, Kane), 40. Saad (Kämpf, Krüger), 52. Murphy (Kane, Toews), 58. Kane (Caggiula, Seabrook), 60. Saad. Brankári: Hutton (41. Ullmark) - Ward, strely na bránku: 43:30, 18.205 divákov.



FLORIDA PANTHERS - NASHVILLE PREDATORS 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)



Góly: 36. Huberdeau (Yandle, Dadonov) – 46. Josi (Forsberg, Johansen), 48. Arvidsson (Forsberg), 55. Fiala, 59. Arvidsson (Forsberg, Josi). Brankári: Luongo - Saros, strely na bránku: 28:26, 13.158 divákov.



NEW YORK ISLANDERS - TAMPA BAY LIGHTNING 0:1 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



rozh. nájazd Hedman. Brankári: Greiss - Vasilevskij, strely na bránku: 36:41, 13.971 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - OTTAWA SENATORS 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)



Góly: 4. Blueger (Cullen), 18. Guentzel (Crosby, Letang), 32. Rust (Kessel, Bjugstad), 49. Rust (Kessel, Johnson), 58. Guentzel (Crosby, Dumoulin) – 35. Ryan (Dzingel, Duchene), 54. Bodker (Stone), 56. Duchene (Lajoie, Nilsson). Brankári: DeSmith - Nilsson, strely na bránku: 40:40, 18.618 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - CALGARY FLAMES 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 3. Dowd (Carlson, Kempný), 20. Jaškin (Eller, Orpik), 21. Wilson (Vrána, Kuznecov), 60. Kuznecov (Oshie, Bäckström) – 18. Backlund, 23. Hathaway (Ryan, Brodie), 53. Lindholm (Gaudreau, Brodie). Brankári: Holtby - Smith, strely na bránku: 40:30, 18.506 divákov.



DETROIT RED WINGS - TORONTO MAPLE LEAFS 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 29. Nyquist (Athanasiou), 54. Larkin (Vanek, Athanasiou), 63. DeKeyser (Nyquist, Athanasiou) – 39. Matthews (Marleau), 58. Marleau (Matthews, Rielly). Brankári: Howard - Andersen, strely na bránku: 33:21, 19.515 divákov.



CAROLINA HURRICANES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 12. Niederreiter (Williams, Faulk), 21. Pesce, 39. Martinook (McGinn), 44. Aho (Williams, Slavin), 60. Faulk – 6. Theodore (Schmidt, Šťastný), 38. Theodore (Reaves). Brankári: Mrázek - Lagace, strely na bránku: 32:25, 17.104 divákov.



DALLAS STARS - MINNESOTA WILD 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 24. Cogliano (Polák, Heiskanen), 53. Seguin (Janmark, Lindell), 60. Seguin (Cogliano) – 29. Hunt (Staal, Mikael Granlund). Brankári: Bishop - Dubnyk, strely na bránku: 32:22, 18.124 divákov.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa) 21:18 0 0 0 0 4 0



Christián Jaroš 18:28 0 0 0 -2 6 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 2. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na sobotu na ľade New York Islanders 1:0 po nájazdoch. Jediným úspešným exekútorom v nich bol švédsky obranca Victor Hedman. V drese víťazov, ktorí sú lídrom profiligy, odohral vyše 21 minút slovenský obranca Erik Černák, do štatistík si zapísal 4 strely.Nedarilo sa Ottawe, ktorá prehrala v Pittsburghu 3:5. Za Senators odohral 17:28 minúty obranca Christián Jaroš, zapísal si dva mínusové body, 6 striel, 5 "hitov" aj 3 zblokované strely. Úradujúci šampión Washington, ktorý hral bez suspendovaného kapitána Alexandra Ovečkina zdolal Calgary 4:3. Rozhodol o tom gól Jevgenija Kuznecova v presilovke 57 sekúnd pred koncom 3. tretiny, Capitals tak ukončili sériu siedmich prehier.opísal Kuznecov rozhodujúci zásah pre nhl.com.Toronto v zostave bez Martina Mainčina prehralo v Detroite 2:3 po predĺžení. Pred zápasom domáci vyradili číslo 4, ktoré patrilo legende klubu Redovi Kellymu. S Detroitom získal 4 Stanleyho poháre, celkovo má na konte až osem titulov. Štyrikrát získal Lady Bing Trophy pre najslušnejšieho hráča súťaže a raz Norris Trophy pre najlepšieho obrancu.Patrick Kane z Chicaga dosiahol na ľade Buffala 900. bod v kariére. V stretnutí nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie.uviedol Kane, ktorý sa v historickej tabuľke produktivity hráčov z USA zaradil na 12. miesto za Tonyho Amonteho, ktorý má na konte 903 bodov.Nashville trumfoval na ľade Floridy 4:1, dvomi gólmi sa o to pričinil Viktor Arvidsson. Carolina zdolala 5:2 Vegas, domáci obranca Justin Faulk zaznamenal gól a asistenciu.