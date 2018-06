NHL: Kuznecov s Ovečkinom doviedli Caps k druhej výhre vo finále

Tretí zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/:



WASHINGTON CAPITALS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 22. Ovečkin (Carlson, Kuznecov), 33. Kuznecov (Beagle, Oshie), 54. Smith-Pelly (Beagle) - 44. Nosek (Bellemare). Rozhodovali: McCauley, Joannette – MacPherson, J. Murray, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 26:22, 18.506 divákov.



Washington: Holtby – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson



Vegas: Fleury – Schmidt, McNabb, Engelland, Theodore, Miller, Sbisa – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Perron – Tuch, Eakin, Carpenter - Reaves, Bellemare, Nosek



/stav série: 2:1/

Washington 3. júna (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zdolali v noci na nedeľu v treťom súboji finále play off NHL na domácom ľade Vegas Golden Knights 3:1. Stav série hranej na štyri víťazstvá tak otočili vo svoj prospech a vedú v nej 2:1 na zápasy.Hráči z hlavného mesta USA položili základ svojho víťazstva v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0. V oboch góloch mal prsty Jevgenij Kuznecov, ktorého štart bol pritom pre zranenie ľavej ruky otázny. Ruský center najprv v 33. minúte asistoval pri presnom zásahu krajana Alexandra Ovečkina a potom sám skóroval po rýchlom prečíslení. Kuznecov tak zvýšil náskok na čele produktivity play off, ktorú vedie už s 27 bodmi (12+15). V tretej tretine po hrubej chybe brankára Bradena Holtbyho síce znížil český útočník Tomáš Nosek, no Capitals si už nenechali triumf vziať, gólovú poistku pridal v 54. minúte Devante Smith-Pelly.Ovečkin čakal 4623 dní na svoj prvý domáci zápas vo finále Stanleyho pohára a dokázal ho okoreniť gólom, keď v páde dorazil puk za chrbát Marca-Andreho Fleuryho. Svojím prístupom a herným zanietením vlieval energiu do celého tímu.komentoval výkon kapitána Washingtonu jeho tréner Barry Trotz. "Dáva do hry toľko emócií, je taký nadšený, že môže bojovať o pohár. Po tomto vždy túžil. On nikdy neskrýva emócie, vždy sa dá z jeho tváre vyčítať, čo práve cíti." Pre "Ovieho" to bol už 14. gól v play off a vyrovnal sa ním najlepšiemu strelcovi vyraďovačky Markovi Scheifelemu (Winnipeg). Zároveň ním vyrovnal klubový rekord, rovnaký počet gólov v play off dokázal v drese Washingtonu streliť aj John Druce v sezóne 1989/90.povedal pre NBCSN Ovečkin, ktorý zožal chválu od spoluhráčov. "Celé play off hrá takto a my z toho ťažíme. Chce tak veľmi vyhrať, všetci chceme veľmi vyhrať. Robí každého hráča lepším," uviedol na adresu ruského ostrostrelca autor tretieho gólu Smith-Pelly.Po bolestivom náraze v predošlom zápase dokázal Kuznecov zaťať zuby, napriek zdravotným problémom nastúpil v prvom domácom finálovom stretnutí a podal výborný výkon.poznamenal Kuznecov.dodal.povedal obranca "Caps" Matt Niskanen.Holtby prispel k výhre 21 úspešnými zákrokmi. Chybu pri jedinom góle hostí mu spoluhráči nevyčítali.poznamenal Niskanen.Okrem Kuznecova si pripísal dva body aj Jay Beagle (0+2). Capitals tak delia už iba dve víťazstvá od zisku prvého Stanleyho pohára v klubovej histórii. Už teraz dosiahli viac ako pri svojej premiérovej účasti vo finále, v roku 1998 v zostave so slovenským kanonierom Petrom Bondrom podľahli Detroitu 0:4 na zápasy.Nováčik z Las Vegas vôbec prvýkrát vo vyraďovačke prehral dve stretnutia po sebe.konštatoval Ryan Reaves.priznal útočník hostí.Slovenský útočník Tomáš Tatar sa opäť nedostal do zostavy Golden Knights a duel sledoval len z tribúny. Stále tak nespĺňa podmienku, aby bolo v prípade triumfu Vegas jeho meno vyryté na Stanleyho pohári. Na to potrebuje odohrať za víťazný tím aspoň 41 zápasov v základnej časti (po výmene z Detroitu ich odohral za Knights len 20), alebo nastúpiť aspoň na jeden súboj finálovej série (ešte do nej nezasiahol). Celkovo nastúpil v play off na šesť zápasov (1+0).Záverečné boje o Stanleyho pohár pokračujú štvrtým duelom, ktorý je vo Washingtone na programe v noci na utorok opäť o 2.00 SELČ.vyhlásil tréner Vegas Gerard Gallant.Mužstvá nastúpili oproti druhému duelu prakticky v nezmenenej zostave, jedinú kozmetickú úpravu urobili Golden Knights, keď si Perron s Tuchom vymenili miesta na krídle druhého, resp. tretieho útoku. Washington nastúpil aj s Kuznecovom, najproduktívnejší hráč play off nedohral pre zranenie ľavej ruky predošlý zápas v Las Vegas po tvrdom bodyčeku od McNabba. V obrane bol schopný hrať Čech Kempný napriek tomu, že na predzápasovej rozcvičke nešťastne stúpil na puk, spadol na ľad a bolestivo narazil do mantinelu.Prvá tretina gól nepriniesla, diváci však videli kopec šancí na oboch stranách. Hneď v úvode Fleury parádne vyrazil Ovečkinovu strelu zblízka. Ruský kanonier bol pri chuti, ale ani jedna z jeho troch striel v úvodnej dvadsaťminútovke v bránke neskončila. Jeho spoluhráč Smith-Pelly dokázal aj dopraviť puk do siete, no rozhodcovia gól neuznali pre nedovolené bránenie v hre brankárovi. V 14. minúte boli blízko vedúcemu gólu aj hostia, najlepší strelec "rytierov" Marchessault trafil pravú žŕdku.Druhá časť patrila domácim. Tí sa postarali v 22. minúte o veľký závar, Fleury s námahou vyrazil niekoľko striel, ale na bekhendovú dorážku Ovečkina už nestačil - 1:0. Vegas odpovedal sériou šancí, v dobrej pozícii minul puk Reaves, Marchessault zasa po efektnom obhodení obrancu stroskotal na Holtbym. Washington mohol zvýšiť náskok v presilovke, Carlsonovu delovku jemným tečom predĺžil Oshie a tá skončila na žŕdke. Následne ukázal "semafor" Ovečkinovi skvelý Fleury. "Caps" sa podarilo pridať druhý gól v 33. min, rýchle prečíslenie zakončil Kuznecov presnou strelou k pravej žŕdke, keď Fleurymu nasadil "teplomer". Brankár hostí si napravil chuť v 38. min pri strele Wilsona, ktorú výstavne ukryl do lapačky. Na druhej strane sa výborne uvoľnil Tuch, no stroskotal na Holtbym. V oslabení potom unikol obrane hostí Niskanen, Fleury váhal s vykorčuľovaním, napokon zastavil súperovho obrancu iba za cenu vylúčenia.Tretiu časť tak začal Washington presilovkou, v ktorej opäť zvonila žŕdka po strele Oshieho. V 44. min prišiel obrovský kiks Holtbyho, ktorý zle rozohral pri zadnom mantineli, jeho prihrávku zrazil Bellemare na Noseka a ten zakončil do opustenej bránky. Knights po tomto momente trochu ožili, no domáci im nedovolili dostať sa do permanentného tlaku. Naopak, horúco bolo pred Fleurym, ktorý skvele zasiahol pri šanci Stephensona. V 54. min už viedli Capitals o dva góly. V obrannom pásme zaváhal Theodore, Beagle mu pri mantineli uchmatol puk a nekrytý Smith-Pelly zavesil pod hornú žŕdku - 3:1. Hostia v závere zatlačili súpera, odvolali brankára, no skórovať sa im už nepodarilo. "Caps" tak pridali druhé víťazstvo v sérii a vedú v nej 2:1.