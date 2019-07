Labanc zostáva v San Jose, podpísal ročný kontrakt

V play off získal Labanc deväť bodov v 20 dueloch.

San Jose 8. júla (TASR) - Tím zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks podpísal novú ročnú zmluvu s Kevinom Labancom. Dvadsaťtriročný útočník si v minulej sezóne pripísal v základnej časti 56 bodov za 17 gólov a 39 asistencií a klubu pomohol do finále Západnej konferencie. V play off pridal deväť bodov (4+5) v 20 dueloch.



"Labanc sa stal dôležitou súčasťou tímu. Verím, že jeho potenciál ešte porastie a som zvedavý na to, čo dokáže v ďalšej sezóne," citovala agentúra AP slová generálneho manažéra Douga Wilsona.