NHL: Lundqvist po výmene Zuccarella neudržal slzy: Bol to priateľ

New York 25. februára (TASR) - Brankár Henrik Lundqvist z hokejového klubu NHL New York Rangers vyjadril veľkú ľútosť nad odchodom Matsa Zuccarella do Dallasu Stars. Tridsaťjedenročného centra vymenili "jazdci" v nedeľu za podmienené výbery v druhom kole draftu 2019 a treťom kole draftu 2020.



Švédsky brankár prejavil po otázke novinárov ako vníma odchod Zuccarella veľké emócie: "Je to veľmi ťažké. Bol to priateľ. Nemôžem ďalej, prepáčte...," povedal Lundqvist so slzami v očiach vo videu, ktoré uverejnila na Twitteri stanica MSG Networks.



Za tím z New Yorku odohral Zuccarello 509 zápasov v základnej časti a nazbieral v nich 352 bodov (113+239), v play off získal 31 bodov (11+20) v 60 dueloch. Hneď v prvom zápase v novom drese sa však zranil, Dallasu bude chýbať minimálne štyri týždne.