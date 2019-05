NHL: Majster sveta Kaski podpísal nováčikovský kontrakt s Detroitom

Čerstvý 23-ročný držiteľ titulu svetového šampióna z Bratislavy hral v uplynulej sezóne v domácej súťaži za Pelicans Lahti.

Detroit 29. mája (TASR) - Tím zámorskej NHL Detroit Red Wings podpísal nováčikovskú zmluvu s fínskym hokejistom Oliwerom Kaskim. Informoval o tom klubový web "červených krídel".



Čerstvý 23-ročný držiteľ titulu svetového šampióna z Bratislavy hral v uplynulej sezóne v domácej súťaži za Pelicans Lahti. V 59 zápasoch nazbieral 51 bodov (19+32), stal sa tretím najviac bodujúcim obrancom v histórii ligy v jednej sezóne. Viac bodov (53) v jednom ročníku dosiahli len Pekka Rautakallio v sezóne 1978/1979 (25+28) a Brian Rafalski (53 bodov za 19+34) v ročníku 1998/1999. Na MS v Bratislave a Košiciach zaznamenal Kaski dve asistencie.



Nemec Bergmann podpísal nováčikovskú zmluvu so San Jose

Dvadsaťročný nemecký hokejista Lean Bergmann podpísal nováčikovský kontrakt s tímom zámorskej NHL San Jose Sharks. "Žraloci" o tom informovali na klubovom webe.



Bergmann odohral uplynulú sezónu v najvyššej domácej súťaži DEL a reprezentoval Nemecko aj na svetovom šampionáte v Bratislave a Košiciach. Na MS odohral 5 duelov bez bodového zápisu. "Lean sa neustále vyvíjal a zlepšoval si rýchlosť a útočné schopnosti. Páčia sa nám jeho mentalita a pracovitosť. Fyzická povaha jeho hry by sa mala dobre premietnuť do systému, aký chceme hrať. Sme radi, že ho môžeme privítať v našej organizácii," uviedol generálny manažér Doug Wilson.