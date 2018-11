NHL: Malkina nepotrestajú za úder ramenom do hlavy Oshieho

Tridsaťjedenročný krídelník Capitals po zákroku putoval do šatne, kde absolvoval vyšetrenie pre podozrenie z otrasu mozgu. Po negatívnom výsledku sa vrátil do hry a rozhodol.

Washington 8. novembra (TASR) - Vedenie zámorskej NHL nepotrestá útočníka Pittsburghu Penguins Jevgenija Malkina za úder ramenom do hlavy T.J. Oshieho z Washingtonu Capitals. Incident sa odohral v 44. minúte vzájomného duelu v noci na štvrtok, keď úradujúci šampióni profiligy z Washingtonu vyhrali na domácom ľade 2:1.



Tridsaťjedenročný krídelník Capitals po inkriminovanom zákroku putoval do šatne. Tam absolvoval vyšetrenie pre podozrenie z otrasu mozgu, po negatívnom výsledku sa vrátil do hry a v druhom striedaní po návrate rozhodol. O rok starší Malkin dostal trest v hre.



"Malkin si možno myslel, že doňho chcem vraziť a preto išiel do mňa ramenom. Neočakával som to. Mám trochu poničenú tvár, ale cítim sa dobre. Po negatívnych vyšetreniach na otras mozgu som sa vrátil do zápasu a dal som víťazný gól," citovala Oshieho agentúra AP.