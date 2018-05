VIDEO: Marchand sa opäť postaral o rozruch, oblizol Callahanovi tvár

Podobný incident sa udial aj v 1. kole play off medzi Bostonom a Torontom.

Boston 5. mája (TASR) - Útočník Boston Bruins Brad Marchand sa počas štvrtého zápasu semifinále play off Východnej konferencie NHL proti hokejistom Tampy Bay (3:4 pp) dostal do konfliktu s krídelníkom hostí Ryanom Callahanom. Po slovnej výmene názorov Marchand prešiel jazykom po tvári hráčovi "bleskov".



"Znížil sa k takejto reakcii, ale nás to nijakým spôsobom nerozrušilo. Verím, že si to vedenie súťaže všimlo. Neviem, či sa to dá riešiť podobne ako opľutie, no pre mňa bolo to olízanie ešte horšie," citovala agentúra AP Callahana.



Marchand celý incident zľahčoval: "Štyrikrát ma zasiahol do tváre a stále sa ku mne približoval. Nešlo o nič vážne."







Podobný incident sa udial aj v 1. kole play off medzi Bostonom a Torontom. "Krysa", ako znie prezývka hráča Bruins, sa snažil týmto spôsobom vyviesť z koncentrácie krídelníka "javorových listov" Lea Komarova.



"Medvedi" vedení kapitánom Zdenom Chárom prehrávajú v boji o konferenčné finále s Tampou 1:3 na zápasy. Lightning môžu spečatiť svoj postup v nedeľu, keď je od 21.00 SELČ na programe piaty súboj série na ľade Tampy.