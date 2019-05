NHL: Marchand si na tréningu narazil ruku, stihne však finálovú sériu

Najproduktívnejší hráč Bostonu na tréningu pred bránkou tvrdo narazil do Connora Cliftona a trielil na striedačku s boľavou rukou, o pár minút však opäť vykorčuľoval na ľad.

Boston 24. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins si pred finále play off zámorskej NHL proti St. Louis Blues dávajú poriadne do tela a nacvičujú aj osobné súboje či potýčky. Najproduktívnejší hráč "medveďov" Brad Marchand na tréningu pred bránkou tvrdo narazil do Connora Cliftona a trielil na striedačku s boľavou rukou, o pár minút však opäť vykorčuľoval na ľad.



"Najviac sme sa obávali zranení, Brad však do úvodného finálového zápasu bude v poriadku," ubezpečil tréner Bruce Cassidy fanúšikov, ktorým sa za hojnú účasť dostali slová vďaky od slovenského obrancu a kapitána tímu Zdena Cháru i od Patricea Bergerona.



Boston vo finále Východnej konferencie zmietol Carolinu 4:0 na zápasy a na úvodný duel o Stanleyho pohár musí čakať desať dní. "Bolo super byť opäť na ľade. Chcel by som oceniť podporu fanúšikov. Dali nám najavo, že finále je už za dverami," citovala agentúra AP českého útočníka Davida Pastrňáka.