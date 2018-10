NHL: Marinčin sa udržal v prvom tíme Toronta, Cehlárik putuje na farmu

Dvadsaťšesťročný Marinčin sa definitívne udržal v prvom tíme po tom, čo Toronto vymenilo Connora Carricka do Dallasu.

New York 2. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si v predsezónnom kempe Toronta Maple Leafs vybojoval miesto v prvom tíme a nový ročník tak začne v NHL.



Ako informovali zámorské médiá, Maple Leafs si po skončení prípravného obdobia ponechali v mužstve osem zadákov, pričom Marinčin spolu s Justinom Hollom majú pozíciu siedmeho, respektíve ôsmeho beka. Post šiesteho obrancu uchmatol Rus Igor Ožiganov.



Dvadsaťšesťročný Marinčin sa definitívne udržal v prvom tíme po tom, čo Toronto vymenilo Connora Carricka do Dallasu. Slovenský obranca vlani stratil miesto v zostave Maple Leafs, ale výbornými výkonmi v AHL, kde pomohol Marlies k zisku Calderovho pohára, na seba opäť upútal pozornosť. "Niet pochýb, že Martin Marinčin dokáže hrať v NHL, ale musí si miesto v zostave zaslúžiť," citoval trénera "javorových listov" Mikea Babcocka portál stanice TSN.



Naopak, z kempu Bostonu sa na farmu porúčal slovenský útočník Peter Cehlárik. Dvadsaťtriročný krídelník tak odštartuje sezónu v AHL v drese Providence Bruins.



Cehlárik mal vydarený kemp, prípravu ukončil so ziskom gólu a štyroch asistencií v štyroch zápasoch, doplatil však na pretlak útočníkov v kádri Bostonu. Je však vysoká pravdepodobnosť, že ho počas sezóny povolá vedenie do prvého mužstva.



"Peter zažil vynikajúci kemp. Bol produktívny, v útočnom pásme predviedol množstvo prvotriednych akcií. Páči sa nám jeho schopnosť hrať na oboch koncoch klziska. Sú tam však maličkosti pri hre bez puku, ktoré ešte musí doladiť. Vlani prišiel pre zranenia o veľa zápasov, ale na dvere už klope," povedal generálny manažér Don Sweeney na adresu Cehlárika, ktorý počas uplynulých dvoch sezón odohral za Boston 17 stretnutí s bilanciou gól a tri asistencie.