McDavid dostal trest na 2 zápasy za faul na Leddyho

New York 23. februára (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL suspendovalo útočníka Edmontonu Oliers Connora McDavida na dva zápasy. Okrem toho zaplatí kapitán "olejárov" 134.409 dolárov, ktoré poputujú na účet Hráčskeho rezervného fondu.



Trest udelili McDavidovi za faul na obrancu New York Islanders Nicka Leddyho, pri ktorom súpera udrel do hlavy. "Neurobil som to zámerne. Snažil som sa dohrať súpera," citovala slová McDavida agentúra AP. Výkonný riaditeľ klubu Bob Nicholson s trestom nesúhlasí: "Sme sklamaní. Nesúhlasíme s týmto trestom, podporíme Connora pri skúmaní jeho možností." Opora Edmontonu vynechá zápasy proti Anaheimu a Nashvillu.