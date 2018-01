NHL: Halák s víťazstvom v newyorskom derby, traja Slováci asistovali

NHL - výsledky:

New York Rangers - New York Islanders 2:7 /za hostí J. HALÁK kryl 37 striel/,

Pittsburgh - Detroit 4:1 /za hostí T. TATAR 0+1/, Minnesota - Winnipeg 4:1,

Montreal - Boston 3:4 pp a sn /za hostí Z. CHÁRA 0+1/,

New Jersey - Philadelphia 3:5,

Dallas - Colorado 1:4,

Vegas - Edmonton 2:3 pp,

Los Angeles - Anaheim 2:4,

San Jose - Arizona 6:5 pp /za hostí R. PÁNIK 0+1/

Washington 14. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák priviedol New York Islanders v derby NHL k vysokému triumfu na ľade New Yorku Rangers 7:2. Halák kryl 37 striel. Do štatistík sa asistenciami zapísali traja slovenskí hokejisti Tomáš Tatar z Detroitu, kapitán Bostonu Zdena Chára a prvýkrát po výmene z Chicaga bodoval v drese Arizony Richard Pánik.Hviezdou newyorského derby v Madison Square Garden bol nováčik Mathew Barzal, ktorý strelil dva góly, pridal tri asistencie a druhýkrát v tomto ročníku odohral päťbodový zápas. Ako nováčikovi sa to v klubovej histórii podarilo len Bryanovi Trottierovi v sezóne 1975/1976. V histórii celej NHL dosiahli viac ako jeden päťbodový zápas v nováčikovskej sezóne okrem Barzala a Trottiera už len piati ďalší hokejisti: všetci bratia Šťastní (Peter, Anton a Marián), Cy Denney a Joe Malone, ktorý ako jediný absolvoval až tri päťbodové zápasy. Barzal sa vďaka piatim bodom dostal na čelo kanadského bodovania nováčikov pred Brocka Boesera z Vancouveru. Dvadsaťročný Kanaďan má na konte 44 bodov (14+29) v 44 zápasoch. "Bol to skvelý tímový výkon. Moji spoluhráči z útoku Jordan Eberle (0+4) a Anthony Beauvillier (2+1) spravili veľa dobrej práce. Bol to deň, keď všetko padalo," povedal Barzal zámorským médiám.Halák kryl 37 z 39 striel Rangers, mal 94,9 percentnú úspešnosť zásahov a pripísal si 13. víťazstvo v sezóne. Islanders aj vďaka jeho výkonu pretrhli sériu siedmich prehier na klziskách súperov. Tréner Doug Weight pochválil slovenského brankára.povedal Weight pre espn.com.vyhrali v Madison Square Garden desiaty z uplynulých dvanástich zápasov. V bránke Rangers nastúpil Ondřej Pavelec, ale po piatich góloch ho vystriedala jednotka Henrik Lundqvist.Úradujúci šampión Pittsburgh zdolal doma Detroit 4:1. Hosťom k bodom nepomohla ani ôsma asistencia slovenského útočníka Tomáša Tatara v sezóne. V dreseexceloval s dvoma gólmi a dvoma asistenciami ruský útočník Jevgenij Malkin, bilanciu 1+2 mal Phil Kessel. Tatar bodoval v prvej tretine, keď v presilovke dorazil jeho strelu Justin Abdelkader a vyrovnal na 1:1. Slovenský krídelník bol na ľade 18 minút a 14 sekúnd, okrem asistencie mal jednu strelu a dve trestné minúty. Red Wings po sérii štyroch víťazstiev prehrali druhýkrát za sebou, navyše, pre zranenia prišli o Abdelkadera aj Darrena Helma.Do štatistík sa zapísal aj Zdeno Chára, ktorého Boston uspel na ľade Montrealu 4:3 po samostatných nájazdoch. Kapitán Bruins pridal deviatu asistenciu v sezóne, ale viac sa po zápase hovorilo o momente z konca druhej tretiny. Slovenský obranca nešťastne trafil strelou od modrej čiary do hlavy Phillipa Danaulta a útočník Montrealu po viac ako desaťminútovom ošetrení opustil ľad na nosidlách. Chára sa išiel hneď po nešťastnom momente súperovi ospravedlniť a o stav Danaulta sa zaujímal aj v tretej tretine, keď kamery zachytili jeho konverzáciu s obrancom Canadiens Jordiem Bennom.povedal Chára pre nhl.com.O víťazstve Bruins rozhodol v nájazdoch Brad Marchand. Bol to prvý zápas Bostonu proti bývalému trénerovi Claudeovi Julienovi, ktorého vedenie odvolalo 7. februára 2017.dodal Chára k zápasu.Prvý bod vo svojom druhom zápase po výmene z Chicaga dosiahol v drese Arizony Richard Pánik, ktorý si pripísal asistenciu pri góle Dereka Stepana. Coyotes viedli v San Jose 5:4, ale Sharks vyrovnali zásluhou Joonasa Donskoia 16 sekúnd pred koncom a v predĺžení rozhodol obranca Marc-Edouard Vlasic. Divoká bola najmä prvá tretina, v ktorej padlo za úvodných 14 minút až 6 gólov a na tabuli svietil stav 3:3. Pánik bol na ľade 16:51 minúty, mal plusový bod a jednu strelu na bránku. Center "žralokov" Joe Thornton mal bilanciu 1+2 a v kariére nazbieral už 1421 bodov. Už len jeden ho delí od vyrovnania Adama Oatesa, ktorý je na 17. mieste historických tabuliek NHL. Thornton odohral 1487. zápas, čím sa vyrovnal legendárnemu Wayneovi Gretzkému na 21. mieste histórie.Minnesota zdolala prvýkrát v sezóne Winnipeg, keď k víťazstvu 4:1 pomohol dvoma gólmi obranca Matt Dumba. V drese Jets odohral 8 minút a 35 sekúnd slovenský útočník Marko Daňo, ktorý sa do štatistík zapísal jednou strelou. Wild získali minimálne bod v uplynulých šiestich domácich zápasoch. V kalifornskom derby vyhral Anaheim na ľade Los Angeles 4:2 a pripravil Kings tretiu prehru za sebou. Hrdinom Ducks bol český útočník Ondřej Kaše, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu. Slovenský útočníkMarián Gáborík odohral 15 minút a 24 sekúnd a vyslal jednu strelu.O sedemzápasovú domácu sériu víťazstiev prišli hokejisti Vegas. Nováčik NHL prehral s Edmontonom 2:3 pp, keď o triumfe Oilers rozhodol v predĺžení Darnell Nurse. Dve asistencie naservíroval v deň svojich 21. narodenín kapitán Edmontonu Connor McDavid a dostal sa na hranicu 200 kanadských bodov v kariére. Spomedzi aktívnych hráčov to v mladšom veku dosiahli len Sidney Crosby z Pittsburghu Penguins (19 rokov, 207 dní) a Steven Stamkos z Tampy Bay Lightning (20 rokov, 341 dní). Z víťazstva sa tešil aj slovenský obranca Edmontonu Andrej Sekera, hoci si pripísal dva mínusové body. Na ľade absolvoval 15 minút a 38 sekúnd. Spomedzi tímov NHL jedine Oilers v tejto sezóne vyhrali na Golden Knights dvakrát.