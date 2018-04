NHL: Nashville vyhral Prezidentskú trofej

Výsledky:



Columbus - Pittsburgh 4:5 pp,

New Jersey - Toronto 2:1,

NY Islanders - NY Rangers 2:1 (za domácich J. HAlÁK kryl 34 striel),

Philadelphia - Carolina 4:3,

Washington - Nashville 3:4,

Detroit - Montreal 3:4,

Florida - Boston 3:2,

Winnipeg - Calgary 2:1,

Edmonton - Vegas 4:3,

Vancouver - Arizona 4:3 pp (za hostí R. PÁNIK 0+1),

Los Angeles - Minnesota 5:4 pp,

San Jose - Colorado 4:2

New York 6. apríla (TASR) - Hokejisti Nashville získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti zámorskej NHL, keď v noci na piatok vyhrali na ľade Washingtonu 4:3. Postup do play off si vybojovali hráči New Jersey Devils, ktorí doma zdolali Toronto 2:1 a aj hokejisti Columbusu Blue Jackets, ktorým na to stačila domáca prehra s dvojnásobným obhajcom Pittsburghom 4:5 po predĺžení.Pre Nashville to znamená, že pokiaľ si vybojuje účasť vo finále Stanleyho pohára, bude mať na začiatku série výhodu domáceho ľadu.povedal pre nhl.com obranca Roman Josi.Darilo sa slovenskému brankárovi Jaroslavovi Halákovi, ktorý 34 úspešnými zákrokmi priviedol k triumfu jeho New York Islanders v mestskom derby s Rangers 2:1. "Ostrovania" zdolali "Jazdcov" aj vo štvrtom vzájomnom súboji v tohtosezónnej základnej časti a pre Haláka to bolo 20. víťazstvo v sezóne.citoval Haláka oficiálny web profiligy.V súboji dvoch posledných tímov Západnej konferencie Arizona prehrala na ľade Vancouveru 3:4 po predĺžení, v drese hostí si jednu asistenciu zapísal slovenský útočník Richard Pánik. Bola pre neho už 21. v sezóne. Tri dni po ohlásení konca kariéry v NHL si dôstojne užívajú rozlúčku bratia Sedinovci. Proti Arizone zaznamenal Daniel dva góly, pričom druhým v predĺžení celý zápas rozhodol. Na oba mu nahrávalo jeho dvojča Henrik.Nedarilo sa Bostonu, ktorý prehral na Floride 2:3 a Panthers si tak stále udržali nádej na play off. V drese "Panterov" si 26 úspešných zákrokov pripísal brankár Roberto Luongo, no ovácií sa mu dostalo najmä preto, že sa stal tretím brankárom v histórii profiligy, ktorý odohral 1000 zápasov. Pred ním to dokázali Martin Brodeur a Patrick Roy.povedal Luongo. Kanadský brankár odchytal 528 zápasov za Floridu, 448 za Vancouver Canucks a 24 za New York Islanders.Nádej na play off si udržiava aj Philadelphia, ktorá doma zdolala Carolinu 4:3.povedal český útočník Jakub Voráček. "Letci" potrebujú vo svojom poslednom zápase základnej časti získať na domácom ľade s NY Rangers aspoň bod.Edmonton bez zraneného obrancu Andreja Sekeru vyhral na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 4:3, v drese hostí sa bodovo nepresadil útočník Tomáš Tatar. Connor McDavid zaznamenal tri asistencie a mieri za trofejou Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča ligy. Pred druhým Nikitom Kučerovom z Tampy Bay a Claudeom Girouxom má osembodový náskok.komentoval McDavid.Winnipeg bez Marka Daňa v zostave doma vyhral nad Calgary 2:1.