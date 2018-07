NHL: Nemecký útočník Kühnhackl sa upísal NY Islanders

Dvadsaťšesťročný útočník hral uplynulé tri sezóny v profilige za Pittsburgh Penguins, s tučniakmi získal v rokoch 2016 a 2017 Stanleyho pohár.

New York 3. júla (TASR) - Nemecký hokejista Tom Kühnhackl sa ako neobmedzený voľný hráč dohodol na ročnej zmluve s klubom NHL New York Islanders. Dvadsaťšesťročný útočník hral uplynulé tri sezóny v profilige za Pittsburgh Penguins, s "tučniakmi" získal v rokoch 2016 a 2017 Stanleyho pohár.



Pred podpisom kontraktu s "ostrovanmi" odmietol od Penguins ponuku na predĺženie spolupráce o dve sezóny, uviedla agentúra DPA. Syn slávneho otca Ericha Kühnhackla odohral v minulom ročníku za Pittsburgh 69 zápasov, v ktorých dal dva góly a pri šiestich asistoval. V play off nastúpil na 12 duelov bez bodového zisku.