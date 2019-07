NHL: New Jersey získalo Guseva z Vegas, podpísali dvojročný kontrakt

Vegas za hráča získali tretiu voľbu v budúcoročnom drafte a možnosť výberu v druhom kole v roku 2021.

New Jersey 29. júla (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL New Jersey Devils získal z Las Vegas kridelníka Nikitu Guseva. Ihneď po výmene s ním, ako s obmedzeným voľným hráčom, podpísal dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 4,5 milióna dolárov.



Vegas za hráča získali tretiu voľbu v budúcoročnom drafte a možnosť výberu v druhom kole v roku 2021. Dvadsaťsedemročný Rus by sa mal v NHL predstaviť premiérovo, nakoľko počas svojej doterajšej kariéry pôsobil len v KHL. Uplynulú sezónu strávil v tíme SKA Petrohrad, v ktorého drese nazbieral 82 bodov za 17 gólov a 65 asistencií v 62 zápasoch. K pôsobivej bilancii pridal v play off v 18 dueloch ďalších 19 bodov. S národným tímom získal dvakrát bronz na MS a v roku 2018 olympijské zlato.