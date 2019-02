NHL: Hokejisti Caroliny zvíťazili nad hráčmi New York Rangers

NHL - sumár:



NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)



Góly: 47. Foegele (Mäenalanen, McKegg), 59. Svečnikov (McGinn, Pesce), 60. McGinn (Pesce). Brankári: Lundqvist - Mrázek, strely na bránku: 27:33, 18.006 divákov

New York 9. februára (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili v noci na sobotu v NHL na ľade New Yorku Rangers 3:0. Hurricanes rozhodli v tretej tretine, v ktorej strelil víťazný zásah Warren Foegele a zvyšné dva góly padli do prázdnej bránky.Foegele prekonal domáceho brankára Henrika Lundqvista v 47. minúte, prvé víťazstvo Caroliny v Madison Square Garden od roku 2010 poistili v závere Andrej Svečnikov a Brock McGinn. Brankár hostí Petr Mrázek si pripísal 27 zákrokov, druhé čisté konto v sezóne v šestnáste v NHL.povedal Mrázek na oficiálnej stránke súťaže.