NHL: Nový štadión Seattlu otvoria najskôr v lete 2021

Seattle 19. apríla (TASR) - Zimný štadión nového klubu zámorskej hokejovej NHL zo Seattlu nebude hotový skôr ako v lete 2021, ale nemalo by to mať žiadny vplyv na premiérovú sezónu tímu v profilige.



Prezident organizácie Tod Leiweke však povedal, že to môže ovplyvniť ďalšie plány, ako napríklad šancu organizovať vstupný draft v roku 2021.



Rada guvernérov udelila licenciu 32. účastníkovi zámorskej súťaže vlani v decembri. Predstavitelia Seattlu pôvodne dúfali, že by mohli otvoriť nový štadión na začiatku jari 2021. Cena nového stánku by sa mala vyšplhať na 900 až 930 miliónov dolárov, klub pôvodne odhadoval náklady na približne 650 miliónov. Informovala agentúra AP.