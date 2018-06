NHL: Novými členmi Siene slávy sa stali Bettman, Brodeur a O'Ree

O'Ree sa ako prvý hráč tmavej pleti dostal do NHL a po brankárovi Edmontonu Oilers Grantovi Fuhrovi a kapitánke kanadskej reprezentácie Angele Jamesovej sa stal už tretím černochom v Sieni slávy.

New York 27. júna (TASR) - Najnovšími členmi Siene slávy zámorskej hokejovej NHL sa stali dlhoročný komisár profiligy Gary Bettman, prvý černošský hokejista profiligovej histórie Willie O'Ree či rekordér v počte víťazstviev spomedzi brankárov Martin Brodeur.



Bettman šéfuje NHL od roku 1993 a od jeho nástupu do funkcie stúpol počet tímov na 31. Súťaž sa vypracovala v dobre profitujúci podnik, celkové príjmy sa podľa zámorských médií vyšplhali na 5 miliárd dolárov.



O'Ree sa ako prvý hráč tmavej pleti dostal do NHL a po brankárovi Edmontonu Oilers Grantovi Fuhrovi a kapitánke kanadskej reprezentácie Angele Jamesovej sa stal už tretím černochom v Sieni slávy. O'Ree pôsobil v Bostone Bruins, za ktorý strelil 4 góly a pridal 10 asistencií v 45 zápasoch. V NHL hral v sezónach 1957/58 a 1960/61, hoci na pravé oko takmer nevidel. Momentálne 82-ročný O'Ree pracuje ako ambasádor NHL.



Štyridsaťšesťročný Brodeur vyhral v drese New Jersey Devils trikrát Stanleyho pohár a do Siene slávy vstupuje hneď v prvom roku spôsobilosti. Kanadský brankár je lídrom historických štatistík NHL v počte víťazstiev, shutoutov aj odchytaných zápasov.