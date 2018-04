NHL: Pittsburgh prevalcoval Philadelphiu, Vegas s Tatarom zdolal Kings

Výsledky:



New York 12. apríla (TASR) - Play off zámorskej hokejovej NHL sa začalo v noci na štvrtok vysokým triumfom dvojnásobných obhajcov Stanleyho pohára z Pittsburghu, ktorí na domácom ľade prevalcovali Philadelphiu 7:0. V drese Penguins zažiaril tretím hetrikom v play off v kariére kapitán Sidney Crosby.Hviezdny kanadský center skóroval prvýkrát v polovici stretnutia za stavu 4:0 a v priebehu 30.-51. minúty strelil čistý hetrik.povedal Crosby, ktorý tretím hetrikom v kariére v play off vyrovnal klubové maximum Maria Lemieuxa. Darilo sa aj jeho spoluhráčovi Jakeovi Guentzelovi, ktorý si pripísal gól a tri asistencie. Brankár domácich Matt Murray zlikvidoval všetkých 24 striel Flyers a zaknihoval svoj tretí shutout v play off za sebou. Gól vo vyraďovačke neinkasoval od štvrtého duelu vlaňajšieho finále Stanleyho pohára, keď ho v druhej tretine prekonal krídelník Nashvillu Viktor Arvidsson.poznamenal Murray. Menej sa darilo jeho náprotivkovi, brankár "letcov" Brian Elliott v 30. minúte dostal piaty gól a prepustil miesto medzi žŕdkami Čechovi Petrovi Mrázkovi. Ten potom inkasoval ešte dvakrát.uviedol pre zámorské médiá obranca Flyers Shayne Gostisbehere. Zápas číslo dva je na programe v noci na sobotu opäť v Pittsburghu.Darilo sa Winnipegu, ktorý rovnako na domácom ľade zdolal Minnesotu 3:2. V drese víťazov absentoval slovenský útočník Marko Daňo. O triumfe domácich rozhodol obranca Joe Morrow v 53. minúte. Bol to pre neho premiérový gól v play off v kariére.tešil sa 25-ročný Morrow, ktorý prišiel do Winnipegu v priebehu sezóny z Montrealu. Hráči Wild dokázali otočiť z 0:1 na 2:1, potom ale Jets strelili dva góly. Pre Winnipeg je to prvé víťazstvo v play off v klubovej histórii, vo vyraďovačke nevyhral ani jeho predchodca Atlanta Thrashers. Premiérový triumf v play off dosiahol aj brankár "tryskáčov" Connor Hellebuyck.vyslovil sa útočník Zach Parise, ktorý strelil druhý gól "divochov". Zápas číslo dva sa bude hrať na ľade Jets v noci na sobotu.V treťom súboji noci vyhrali hokejisti Vegas Golden Knights na domácom ľade nad Los Angeles Kings 1:0. Aj pre nováčika profiligy je to prvý triumf v play off v krátkych klubových dejinách. Rozhodol o ňom už vo 4. minúte obranca Shea Theodore. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral za Knights vyše 11 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu a tri bodyčeky. Brankár "zlatých rytierov" Marc-Andre Fleury zneškodnil všetkých 30 striel súpera a dosiahol 11. čisté konto v kariére v play off, čím sa v historickej tabuľke celej súťaže dostal na 10. miesto. Pripísal si už 63. víťazstvo vo vyraďovačke a vyrovnal sa Curtisovi Josephovi na 12. priečke historického poradia. Knights napodobnili New York Rangers (1927), St. Louis Blues (1968) a LA Kings (1968), ktorí rovnako vyhrali na nulu v zápase play off vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL. Rangers a Blues to takisto dokázali v úvodnom dueli 1. kola. "Kráľom" v noci nestačilo ani 27 úspešných zákrokov brankára Jonathana Quicka. Druhý súboj série v lasvegaskej T-Mobile Aréne je na programe v noci na sobotu.