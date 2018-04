NHL: Obranca New Jersey Vatanen sa zranil, jeho štart je otázny

Dvadsaťšesťročný rodák z Jyväskylä utrpel zranenie hornej časti tela, ktorého stav sa posudzuje na dennej báze. Na Floridu síce s tímom neodletel, ale môže sa k nemu pripojiť.

Newark 20. apríla (TASR) - Nad štartom fínskeho obrancu Samiho Vatanena z New Jersey Devils v piatom zápase 1. kola play off NHL proti hokejistom Tampy Bay Lightning visí otáznik.



Vatanen nedohral stredajší štvrtý zápas, keď ho bodyčekom zasiahol útočník "bleskov" Nikita Kučerov. Dvadsaťšesťročný rodák z Jyväskylä utrpel zranenie hornej časti tela, ktorého stav sa posudzuje na dennej báze. Na Floridu síce s tímom neodletel, ale môže sa k nemu pripojiť.



Tampa Bay vedie v sérii 3:1 a v piatom zápase (sobota 21.00 SELČ) môže spečatiť postup do semifinále Východnej konferencie.