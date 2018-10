NHL: Ottawa s Jarošom prehrala na ľade Vegasu 3:4 po predĺžení

NHL - sumáre:

LOS ANGELES KINGS - NEW YORK RANGERS 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)



Góly: 32. Brown (Kovaľčuk, Doughty), 34. Kovaľčuk (Doughty, Kopitar), 51. Lewis (Kempe, Kovaľčuk), 60. Martinez – 12. Namestnikov (Bučnevič), 28. DeAngelo (Namestnikov, Howden), 56. Spooner (DeAngelo, Skjei). Brankári: Campbell - Lundqvist, strely na bránku: 40:25, 18.230 divákov.





CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 22. Teräväinen (Aho, van Riemsdyk) – 4. Lee (Bailey, Leddy), 35. Pulock (Lee, Bailey). Brankári: Mrázek - Greiss, strely na bránku: 39:20, 10.367 divákov.





DETROIT RED WINGS - DALLAS STARS 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)



Góly: 25. Mantha (Nyquist, Green), 45. Bertuzzi (Kronwall, Glendening), 50. Ericsson (Larkin, Vanek), 60. Abdelkader (Daley, Larkin) – 12. Smith (Lindell, Klingberg), 60. Klingberg (Seguin, Spezza). Brankári: Bernier - Bishop, strely na bránku: 23:30, 19.515 divákov.





CHICAGO BLACKHAWKS - EDMONTON OILERS 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 12. Seabrook (Kane, Keith) – 19. Kassian (Khaira, Nurse), 61. McDavid (Draisaitl). Brankári: Ward - Talbot, strely na bránku: 32:26, 20.987 divákov.





ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 5. Manson (Getzlaf, Henrique), 37. Aberg (Getzlaf, Welinski), 49. Aberg – 3. Couture (Burns, Hertl), 23. Chartier (Hertl, Meier), 25. Meier (Couture, Karlsson), 63. Meier (Donskoi). Brankári: Gibson - Jones, strely na bránku: 30:49, 17.099 divákov.





VEGAS GOLDEN KNIGHTS - OTTAWA SENATORS 4:3 pp (0:1, 2:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 36. Tuch (Haula), 39. Reaves (Miller, Haula), 49. Tuch (Holden), 63. Marchessault (z trestného strieľania) – 4. Duchene (Dzingel, Ceci), 29. Ryan (Stone, Chabot), 48. Dzingel (Wideman, Chabot). Brankári: Fleury - Anderson, strely na bránku: 53:22, 18.089 divákov.

New York 29. októbra (TASR) - Hokejisti Ottawy Senators prehrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou. V zostave so slovenským obrancom Christiánom Jarošom podľahli v noci na pondelok na ľade Vegasu Golden Knights 3:4 po predĺžení. Jaroš odohral 13:49 min, pripísal si dve strely. V predĺžení rozhodol z trestného strieľania Jonathan Marchessault.Hviezdou zápasu bol brankár Ottawy Craig Anderson, ktorý zlikvidoval 49 striel. Pochválil ho aj spoluhráč Matt Duchene:Šesťzápasovú sériu prehier ukončili hráči Los Angeles Kings domácim triumfom nad New Yorkom Rangers 4:3. Iľja Kovaľčuk zaznamenal v drese víťazov gól a dve asistencie, v úlohe brankárskej dvojky bol Peter Budaj. Jack Campbell mal za Kings 22 úspešných zákrokov. Connor McDavid pomohol gólom v extra čase k tretiemu triumfu Edmontonu za sebou, v Chicagu vyhrali "olejári" 2:1 po predĺžení.