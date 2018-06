NHL: Hoffman zažil v priebehu niekoľkých hodín dve výmeny

Po výmene z Ottawy poslal klub zámorskej hokejovej NHL San Jose útočníka Mikea Hoffmana do tímu Florida Panthers.

Ottawa 19. júna (TASR) – Niekoľko hodín po výmene z Ottawy poslal klub zámorskej hokejovej NHL San Jose útočníka Mikea Hoffmana do tímu Florida Panthers. Sharks pridali Floride voľbu v siedmom kole draftu 2018 a získali voľbu v druhom kole 2019 spolu s voľbou v štvrtom a piatom kole 2018, informoval portál tsn.ca.



Predtým spolu s Hoffmanom putoval z Ottawy do San Jose obranca Cody Donaghey a klub navyše získal právo voľby v piatom kole draftu 2020. Opačným smerom sa pobrali útočník Mikkel Boedker, obranca Julius Bergman a Senators získali právo voľby v šiestom kole draftu 2020.



Podľa slov generálneho manažéra Ottawy Pierra Doriona by tento krok mal zlepšiť "chémiu" v tíme a náladu v šatni. Priateľka Hoffmana totiž čelí trestnému stíhaniu za obťažovanie, zastrašovanie a kyberšikanu manželky kapitána tímu Erika Karlssona. Melinda Karlssonová pred súdom v máji prezentovala stovky urážlivých správ zameraných na ňu a jej manžela.