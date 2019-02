NHL: Ottawu opúšťa aj najproduktívnejší hráč tímu Stone

Po tom, čo sa Stone nedokázal dohodnúť so Senators na predĺžení kontraktu, stal sa jedným z najžiadanejších hráčov spomedzi adeptov na zmenu dresu.

Ottawa 25. júna (TASR) - Hokejový klub NHL Ottawa Senators pokračuje v hráčskom výpredaji. Po Mattovi Ducheneovi a Ryanovi Dzingelovi vymenil v pondelok aj ďalšieho svojho elitného útočníka, ktorému sa po sezóne skončí zmluva. Najproduktívnejší hráč tímu Mark Stone sa sťahuje z kanadskej metropoly do mužstva Vegas Golden Knights, ktorý za neho obetoval obrancu Erika Brännströma, útočníka Oscara Lindberga a voľbu v 2. kole budúcoročného draftu.



Po tom, čo sa Stone nedokázal dohodnúť so Senators na predĺžení kontraktu, stal sa jedným z najžiadanejších hráčov spomedzi adeptov na zmenu dresu. Dvadsaťšesťročný krídelník bol hlavným ťahúňom ottawskej ofenzívy a viedol kanadské bodovanie tímu s 62 bodmi (28+34) v 59 stretnutiach. Podľa TSN je Vegas blízko k tomu, aby sa so Stoneom dohodol aj na novom kontrakte. Ten súčasný ročný v hodnote 7,35 mil. dolárov mu vyprší na konci júna.