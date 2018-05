NHL: Ovečkin zariadil ďalšiu výhru Washingtonu, Wheeler zasa Winnipegu

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



PITTSBURGH PENGUINS - WASHINGTON CAPITALS 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Góly: 25. Guentzel (Schultz, Crosby), 27. Hörnqvist (Malkin, Kessel), 37. Crosby (Guentzel, Letang) – 21. Carlson (Bäckström, Ovečkin), 32. Stephenson (Oshie, Bäckström), 46. Niskanen (Orlov, Wilson), 59. Ovečkin (Bäckström). Brankári: Murray - Holtby, strely na bránku: 22:22, 18.634 divákov.

/stav série: 1:2/



semifinále Západnej konferencie - 3. zápas:



WINNIPEG JETS - NASHVILLE PREDATORS 7:4 (0:3, 4:0, 3:1)

Góly: 23. Šťastný (Trouba), 26. Byfuglien (Little, Myers), 26. Trouba (Wheeler, Šťastný), 40. Byfuglien (Laine, Šťastný), 56. Wheeler (Scheifele, Byfuglien), 60. Wheeler (Scheifele), 60. Tanev (Lowry) – 5. Fisher (Hartman, Ekholm), 11. Subban (Forsberg, Johansen), 18. Watson (Ekholm), 48. Forsberg (Johansen, Subban). Brankári: Hellebuyck - Rinne, strely na bránku: 45:30, 15.321 divákov.

/stav série: 2:1/

New York 2. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v treťom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Pittsburghu Penguins 4:3 a v sérii sa ujali vedenia 2:1. O triumf Caps nad dvojnásobnými obhajcami Stanleyho pohára sa víťazným gólom zaslúžil Alexander Ovečkin v 59. minúte. Štvrtý duel je na programe v noci na piatok opäť v Pittsburghu.Winnipeg zvíťazil v treťom stretnutí semifinále play off Západnej konferencie na domácom ľade nad Nashville 7:4 a v sérii vedie 2:1. V zostave Jets opäť chýbal slovenský útočník Marko Daňo. Domáci prehrali úvodnú tretinu 0:3, druhú vyhrali 4:0. V tretej dvadsaťminútovke po vyrovnaní hostí na 4:4 to zobral do rúk domáci kapitán Blake Wheeler a dvoma gólmi nasmeroval Jets k dôležitému víťazstvu. Zápas číslo 4 sa opäť hrá vo Winnipegu v noci na piatok.