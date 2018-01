NHL: Pánik dvakrát asistoval, no jeho Arizona prehrala v Nashville

NHL-sumáre:

NEW YORK ISLANDERS – BOSTON BRUINS 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



Góly: 8. Eberle (Barzal), 55. Tavares (Bailey) – 14. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 30. Spooner (Krejčí), 34. Bergeron (Krug, Spooner), 44. Bergeron (Marchand, McAvoy), 59. Marchand (Krejčí, Nash). Brankári: HALÁK - Chudobin, strely na bránku: 24:34, 11.803 divákov.





NEW JERSEY DEVILS – WASHINGTON CAPITALS 4:3 pp (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 9. Stafford (Johansson), 24. Greene (Hall, Vatanen), 31. Wood (Vatanen, Hischier), 61. Hall (Vatanen) – 13. Connolly (Oshie, Orpik), 32. Orlov (Chiasson, Beagle), 57. Connolly (Kuznecov, Wilson). Brankári: Kinkaid - Holtby, strely na bránku: 32:19, 14.163 divákov.







COLUMBUS BLUE JACKETS – DALLAS STARS 2:1 (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 13. Schroeder (Motte), rozhodujúci sn Panarin – 58. Radulov (Klingberg, Benn). Brankári: Korpisalo - Bishop, strely na bránku: 26:36, 17.574 divákov.



NEW YORK RANGERS – BUFFALO SABRES 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



Góly: 2. Nash (Bučnevič), 29. Miller (Desharnais), 47. Nash (Holden, Bučnevič), 57. Bučnevič (Zibanejad, Nash) – 19. Okposo (Reinhart, Eichel), 38. Falk (Rodrigues, Reinhart), 55. Ristolainen (Okposo, Eichel). Brankári: Lundqvist - Lehner, strely na bránku: 34:37, 18.006 divákov.





PHILADELPHIA FLYERS – TORONTO MAPLE LEAFS 3:2 pp (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)



Góly: 42. Patrick, 44. Simmonds (Filppula), 61. Couturier (Konecny) – 33. Brown (Hyman), 34. Gauthier (Gardiner, Martin). Brankári: Neuvirth - Andersen, strely na bránku: 37:31, 19.860 divákov.





OTTAWA SENATORS – ST. LOUIS BLUES 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)



Góly: 38. Ryan (Duchene, Hoffman) – 27. Tarasenko (Bortuzzo, Šťastný), 33. Pietrangelo, 37. Schenn (Steen, Dunn), 59. Steen (Schenn). Brankári: Anderson - Hutton, strely na bránku: 21:37, 14.002 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 31. Palát (Stamkos, Kučerov) – 1. Neal (Engelland, Perron), 17. Schmidt (McNabb, Haula), 38. Perron (Engelland, Theodore), 41. Karlsson (Marchessault). Brankári: Vasilevskij - Fleury, strely na bránku: 29:30, 19.092 divákov.



NASHVILLE PREDATORS – ARIZONA COYOTES 3:2 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 39. Hartnell (Ellis, Josi), 58. Ellis (Josi, Bonino), rozhodujúci sn Smith – 40. Ekman-Larsson (PÁNIK, Stepan), 54. Perlini (PÁNIK, Demers). Brankári: Rinne - Raanta, strely na bránku: 39:29, 17.138 divákov.



COLORADO AVALANCHE – SAN JOSE SHARKS 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)



Góly: 8. MacKinnon (Rantanen, Landeskog), 9. MacKinnon (Girard, Rantanen), 19. Söderberg (Nieto, Comeau), 22. Rantanen (Barberio, Landeskog), 57. Nieto (Comeau) – 30. Meier (Labanc, Vlasic), 41. Vlasic (Hertl, Labanc), 45. Thornton (Burns, Pavelski). Brankári: Bernier - Jones, strely na bránku: 22:48, 14.349 divákov.



LOS ANGELES KINGS – PITTSBURGH PENGUINS 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 35. Kempe (Kopitar, Muzzin) – 1. Hörnqvist (Hagelin), 41. Malkin (Määttä, Schultz), 51. Hörnqvist (Crosby, Malkin). Brankári: Quick - Desmith, strely na bránku: 29:31, 18.230 divákov



Slováci v akcii:



Richard Pánik (Arizona) 16:35 0 2 2 2 2 0



Zdeno Chára (Boston) 16:48 0 0 0 2 1 0



Marián Gáborík (Los Angeles) 15:15 0 0 0 0 3 2



Jaroslav Halák (NY Islanders) 58:51 4/33 87,9



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/

New York 19. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik zaznamenal dve asistencie, no jeho Arizona Coyotes prehrala v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Nashvillu Predators 2:3 po predĺžení.TrénerRick Tocchet bol po zápase spokojný s hrou v oslabení, napriek prehre ho potešil aj výkon tímu.Pánik má na konte trinásť asistencií a celkovo 19 bodov. V drese Phoenixu si po výmene z Chicaga pripísal na konto tretí bod, na premiérový gól však stále čaká.Hokejisti Bostonu Bruins bodovali už v pätnástom zápase v rade, keď v noci na piatok zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 5:2. Najvyťaženejší hráč duelu bol slovenský kapitán hostí Zdeno Chára, ktorý strávil na ľade 25:32 minút a do štatistík si pripísal štyri bloky, tri hity a dva plusové body. Hetrik strelil Patrice Bergeron, ktorý v uplynulých ôsmich dueloch zaznamenal štrnásť bodov. Celkovo má na konte 278 gólov v drese, čím prekonal Wayna Cashmana a posunul sa v historických štatistikách klubu na 7. miesto.povedal Bergeron pre nhl.com. V bránke domácich odchytal celé stretnutie Jaroslav Halák s 29 zásahmi a 87,90% úspešnosťou. Inkasoval štyri góly, piaty strelili hostia do prázdnej bránky.Nováčik z Vegas aj naďalej pokračuje vo výborných výsledkoch, tentokrát zaskočil Tampu Bay na jej ľade. BrankárMarc-Andre Fleury si pripísal 28 úspešných zákrokov a pomohol tímu k 30. víťazstvu v sezóne. Viac ich má iba Tampa (31).vyhlásil tréner Vegas Gerard Gallant. Vegas má na dosah nováčikovský rekord NHL, ten spoločne držia Anaheim Ducks a Florida Panthers, ktorí v sezóne 1993/94 zvíťazili 33-krát v 84 dueloch. Rytieri k jeho prekonaniu potrebujú ešte štyri víťazstvá a majú na to 38 pokusov.San Jose prehralo na ľade Colorada 3:5, hoci svojho súpera výrazne prestrieľalo.vyslali na bránku 48 striel oproti 22 domácim, ale brankár Jonathan Bernier si pripísal 45 úspešných zákrokov.uviedol Bernier.V drese Pittsburghu absolvoval premiéru brankár Casey DeSmith a hneď víťaznú. Na ľade Los Angeles zaznamenal 28 úspešných zákrokov a prispel k víťazstvu3:1.