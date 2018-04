VIDEO: NHL: Pánik gólom prispel k výhre Coyotes v Calgary

Výsledky:



Columbus - Detroit 5:4 pp,

New Jersey - NY Rangers 5:2,

NY Islanders - Philadelphia 5:4,

Florida - Nashville 2:1,

Montreal - Winnipeg 4:5 pp,

Tampa Bay - Boston 4:0,

Calgary - Arizona 1:4 (za hostí R. PÁNIK 1+0),

Vancouver - Vegas 4:5 pp a sn (za hostí T. TATAR 1+0),

San Jose - Dallas 2:4

New York 4. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik prispel jedným gólom k triumfu Arizony na ľade Calgary 4:1 v zápase zámorskej NHL v noci na stredu. Pre slovenského útočníka to bol 14. gól v ročníku.Do listiny strelcov sa zapísal aj ďalší slovenský útočník Tomáš Tatar z Vegas Golden Knights. Ten v druhej tretine jeho dvadsiatym gólom v sezóne zvýšil na ľade Vancouveru na 3:1 pre hostí, domáci však dotiahli duel do predĺženia (4:4). V samostatných nájazdoch rozhodol o výhre Vegas Shea Theodore.Winnipeg vyhral v Montreale 5:4 po predĺžení, v drese Jets odohral vyše osem minút slovenský útočník Marko Daňo, do štatistík si zapísal jednu strelu. Domáci diváci však tlieskali napriek prehre a to svojmu brankárovi. Carey Price totiž nastúpil na svoj 557. zápas, čím prekonal klubový rekord, ktorý držal legendárny Jacques Plante. Na videu, ktoré premietali na kocke počas prvej tretiny, mu gratuloval aj bývalý brankár Canadiens Patrick Roy.odkázal Roy Priceovi, ktorý túto chvíľu prežíval veľmi emotívne.Nedarilo sa Bostonu, ktorý s obrancom a kapitánom Zdenom Chárom prehral na ľade Tampy Bay 0:4. Chára zaknihoval dva mínusové body.New York Islanders bez slovenského brankára Jaroslava Haláka vyhrali doma nad Philadelphiou 5:4.Florida zvíťazila doma nad Nashville 2:1 a v boji o play off stráca na ôsme miesto, na ktorom je Philadelphia, štyri body. K výhre pomohol brankár Roberto Luongo, ktorý mal 45 úspešných zákrokov. "povedal tréner Panthers Bob Boughner.