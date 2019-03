NHL: Pánik pomohol gólom k víťazstvu Arizony

Sumáre NHL:



BUFFALO SABRES - DALLAS STARS 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)



Góly: 28. Hintz (Dickinson, Comeau), 34. Hintz (Klingberg, Seguin). Brankári: Ullmark - Bishop, strely na bránku: 35:27, 17.830 divákov.



COLUMBUS BLUE JACKETS - BOSTON BRUINS 7:4 (3:1, 2:3, 2:O)



Góly: 8. Anderson (Werenski, Dzingel), 15. Dzingel (Werenski, Jones), 20. Jenner (Anderson), 28. Duchene (Dzingel, Anderson), 29. Jenner (Nash, Foligno), 53. Werenski (Panarin, Anderson), 60. Jenner (Nash, Werenski) - 4. Bergeron (Marchand), 34. Marchand (McAvoy, Backes), 36. Wagner (Heinen), 39. Marchand (Bergeron). Brankári: Bobrovskij - Rask (29. HALÁK), strely na bránku: 35:31, 16.554 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - WASHINGTON CAPITALS 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)



Góly: 33. Guentzel (McCann), 34. Crosby (Schultz), 35. Crosby (Kessel, Malkin), 52. Kessel (Schultz, Malkin), 60. McCann - 20. Vrána (Bäckström, Oshie), 31. Vrána (Orlov, Oshie), 55. Carlson (Ovečkin, Bäckström). Brankári: Murray - Holtby, strely na bránku: 30:41, 18.640 divákov.



MONTREAL CANADIENS - DETROIT RED WINGS 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 33. Domi (Shaw, TATAR), 38. Kulak (TATAR, Gallagher), 60. Domi (Weal, Weber) – 41. Athanasiou (Kronwall, Daley). Brankári: Price - Bernier, strely na bránku: 36:21, 21.302 divákov.



ST. LOUIS BLUES - ARIZONA COYOTES 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 59. Schwartz (O'Reilly, Pietrangelo) – 22. PÁNIK, 41. Hinostroza (Richardson), 60. Ekman-Larsson (Kuemper). Brankári: Binnington - Kuemper, strely na bránku: 40:22, 18.428 divákov.



WINNIPEG JETS - SAN JOSE SHARKS 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)



Góly: 9. Copp (Chiarot, Perreault), 10. Little, 21. Connor (Laine, Wheeler), 57. Perreault (Myers, Tanev) – 9. Vlasic (Thornton, Sörensen), 17. Nyquist (Hertl, Donskoi), 31. Nyquist (Vlasic), 42. Sörensen (Thornton, Labanc), 60. Pavelski (Meier, Vlasic). Brankári: Hellebuyck - Dell, strely na bránku: 25:36, 15.321 divákov.



CALGARY FLAMES - NEW JERSEY DEVILS 9:4 (1:2, 2:2, 6:0)



Góly: 6. Gaudreau (Monahan, Lindholm), 28. Bennett (Giordano, Ryan), 31. Lindholm (Monahan, Gaudreau), 41. Ryan (Bennett, Giordano), 42. Gaudreau, 43. Ryan (Gaudreau, Lindholm), 53. Gaudreau (Monahan, Andersson), 59. Monahan (Gaudreau, Lindholm), 59. Tkachuk (Fantenberg, Backlund) – 17. Coleman, 19. Palmieri (Severson), 21. Agostino (Butcher, Carrick), 38. Zajac (Coleman, Greene). Brankári: Rittich - Blackwood, strely na bránku: 39:26, 18.529 divákov.



ANAHEIM DUCKS - NASHVILLE PREDATORS 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)



Góly: 4. Getzlaf (Manson), 11. Silfverberg (Rakell, Larsson), 34. Sprong (Perry, Lindholm) – 55. Forsberg (Granlund, Josi), 56. Forsberg (Johansen, Granlund). Brankári: Gibson - Rinne, strely na bránku: 18:34, 16.811 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Montreal) 14:41 0 2 2 +1 1 2



Richard Pánik (Arizona) 15:28 1 0 1 +1 1 0



Zdeno Chára (Boston) 23:00 0 0 0 +2 2 0



Peter Cehlárik (Boston) 8:15 0 0 0 0 0 0



Jaroslav Halák (Boston) 31:13 9/10 90,0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankár: minutáž, zákroky/strely, úspešnosť zásahov/

New York 13. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik pomohol v noci na stredu jedným gólom k víťazstvu Arizony 3:1 na ľade St. Louis. Skóroval v druhom zápase po sebe, bol to pre neho 13. gól a 31. bod v prebiehajúcej sezóne NHL. Coyotes sa vďaka výhre posunuli v Západnej konferencii na postupovú pozíciu, aktuálne držia druhú voľnú kartu, keď pred deviatou Minnesotou majú jednobodový náskok.Pánik v úvode druhej tretiny potrestal zlú rozohrávku brankára Jordana Binningtona a do prázdnej bránky otvoril skóre zápasu.sypal si po zápase Binnington popol na hlavu. Pánik sa vďaka jeho chybe radoval z 13. gólu v sezóne. Hlavným strojcom úspechu "kojotov" bol však brankár Darcy Kuemper. Nielenže zneškodnil 39 striel "bluesmanov", pripísal si aj asistenciu. "konštatoval tréner Arizony Rick Tocchet,Bodovo sa zo Slovákov presadil v noci aj Tomáš Tatar, ktorý dvomi asistenciami prispel k domácemu triumfu Montrealu 3:1 nad jeho bývalým klubom Detroitom. Tatar sa vrátil do zostavy Canadiens po krátkej pauze zapríčinenej chorobou. Dvadsaťosemročný krídelník prihral na prvý a druhý presný zásah Montrealu a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Večer však patril jeho spoluhráčovi v bránke "Habs" Coreymu Priceovi. Ten si pripísal 315. víťazstvo v profilige a stal sa najúspešnejším v klubovej histórii, keď o jeden triumf prekonal legendárneho Jacquesa Plantea.citovala Pricea agentúra AP. K rade gratulantov sa pripojil aj Tatar, ktorý zaokrúhlil svoje bodové konto v tejto sezóne na 50: ""Habs" napriek víťazstvu zostali vo Východnej konferencii na nepostupovej deviatej priečke, keďže úspešný bol aj Columbus, Blue Jackets si poradili doma s Bostonom 7:4. Slovák Jaroslav Halák v 29. minúte po piatom inkasovanom góle vystriedal v bránke Bruins Fína Tuukku Raska, vo zvyšnom priebehu čelil desiatim strelám, pričom inkasoval iba raz. V drese "medveďov" sa predstavili aj jeho krajania - kapitán Zdeno Chára a útočník Peter Cehlárik. Ani jeden z nich však nebodoval. Chára bol s 23 minútami najvyťaženejší hráč celého zápasu, a hoci jeho tím dostal sedem gólov, pripísal si dva plusové body.K deštrukcii Bruins výrazne prispel Boone Jenner, ktorý dosiahol prvý hetrik v NHL. Dvadsaťpäťročný útočník tak ideálne oslávil návrat po tom, ako pre chorobu chýbal v minulom zápase pri prehre Blue Jackets s New Yorkom Islanders (0:2).pochválil svojho zverenca tréner Columbusu John Tortorella.Hneď dva míľniky padli v zápase Pittsburghu Penguins s Washingtonom Capitals. Na víťazstve tučniakov 5:3 participoval Jevgenij Malkin dvoma asistenciami a celkovo pokoril hranicu 1000 bodov v NHL. Podarilo sa mu to ako piatemu Rusovi v histórii. "" tešil sa 32-ročný center. Na opačnej strane sa predstavil jeho úspešnejší krajan Alexander Ovečkin. Tomu prehra pokazila radosť z 1200. bodu v profilige, ktorý dosiahol vďaka asistencii pri treťom góle hostí.Pamätný večer má za sebou útočník Calgary Johnny Gaudreau. Jeho Flames rozdrvili doma New Jersey Devils 9:4, on si pripísal šesť bodov za hetrik a tri asistencie. Pre 25-ročného krídelníka to bol piaty trojgólový zápas v kariére. Gaudreau tak prerušil suchoty, keď v uplynulých deviatich zápasoch nedokázal skórovať." uviedol Gaudreau.